Инфляция и замедление: что ждет российскую экономику

Замедляющаяся инфляция, пожалуй, один из немногих поводов для радости россиян. По данным Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал показали слабую динамику, замедляется потребительский спрос, из-за роста закредитованности падают реальные доходы населения. Эксперты считают, что в этом году рост ВВП может составить 1%, а в следующем году оказаться около нуля.

В июльской «Картине экономики» Минэкономразвития , опубликованной на сайте ведомства, есть повод для радости — замедляющаяся инфляция.

Исходя из документа, инфляция в России плавно приближается к таргету ЦБ в 4%, а в последний летний месяц уже может начаться дефляция.

Так, в августе 2019 года годовая инфляция в нашей стране будет колебаться в диапазоне 4,4−4,5%, а по итогам 2019 года составит 4,3%, говорится в докладе министерства.

При этом Минэкономразвития ожидает в августе дефляцию на уровне 0-0,2% в месячном выражении в связи с удешевлением плодоовощной продукции.

«В августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция (от -0,2% месяц к месяцу до 0,0%), что соответствует годовым темпам роста 4,4-4,5% год к году. Дефляция по итогам месяца возможна при ускорении удешевления плодоовощной продукции», — говорится в докладе.

Другой относительный повод для радости — это низкий уровень безработицы. Как отмечает министерство, уровень безработицы сохраняется на историческом минимуме (4,6%).

Впрочем, тут есть некоторая оговорка. Во втором полугодии продолжилось снижение численности рабочей силы как в годовом выражении, так и в терминах последовательных приростов. Отрицательную динамику демонстрировала численность и занятого, и безработного населения, пишет министерство.

Однако остальная часть обзора, посвященная экономической ситуации в стране, весьма пессимистична.

Так, рост ВВП, по оценке Минэкономразвития, составил 0,8% год к году во втором квартале 2019 года и 0,7% — в целом за первое полугодие 2019 года.

«В отраслевом разрезе во втором квартале 2019, как и в первом квартале 2019 года, основной вклад в экономический рост внесло промышленное производство. Динамика в других базовых отраслях — строительстве, торговле, транспортно-логистическом комплексе — оставалась слабой. Некоторое ускорение экономического роста во втором квартале 2019 связано главным образом с сокращением отрицательного вклада оптовой торговли», — говорится в обзоре.

Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале показали околонулевую динамику.

Впрочем, как оговариваются в министерстве, это произошло на фоне снижения инвестиционных расходов бюджета.

Глава ведомства Максим Орешкин связал замедление роста ВВП с торговыми войнами.

«Понятно, что влияние будет, и, действительно, один из факторов замедления экономики в первом полугодии — это слабость мирового экономического роста. Не главный, но один из тех, что повлиял на экономическую динамику», — сказал он.

Также Минэкономразвития отмечает, что во втором квартале 2019 года наблюдалось дальнейшее замедление потребительского спроса.

Это произошло «в условиях сохранения слабой динамики доходов населения».

Реальные располагаемые доходы населения во втором квартале сократились на 0,2% г/г (-2,5% г/г кварталом ранее) на фоне опережающего роста процентных платежей по кредитам.

По оценке Минэкономразвития, негативный вклад опережающего роста процентных платежей составил -0,7 п.п.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также оптимизма не излучают.

«Картина экономики», предоставленная Минэкономразвития, соответствует объективному состоянию и динамике мировой экономике с коррекцией на сезонные и временные факторы, говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«Основные локомотивы экономики — ВВП и доходы населения — продолжают демонстрировать очень слабую динамику, при этом сокращение располагаемых доходов населения на 0,2% во втором квартале не дает оснований рассчитывать, что за август ситуация серьезно сменит вектор. Предпосылок к этому нет, равно как и нет оснований ожидать уверенного роста ВВП», — указывает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

Сейчас поддерживает рост ВВП только промышленный сектор, в то время как остальные базовые отрасли остаются в зоне крайне медленного роста, отмечает эксперт.

«В целом в министерстве не отрицают, что потребительский спрос крайне слабый, чтобы давать надежды на более оптимистичные прогнозы, и связан он со слабой динамикой роста доходов населения», поясняет он.

Кроме того, уровень инвестиций в основной капитал по второму кварталу, то есть околонулевая динамика, — это вполне адекватный диагноз, который связан с неизбежным сокращением инвестиционных расходов федерального бюджета, резюмирует Жарский.

«Большому потоку инвестиций сейчас неоткуда взяться, так как отечественные предприятия предпочитают сохранять стабильные темпы роста, а не гнаться за наращиванием доли на рынке — опять же из-за низкого потребительского спроса это не самая первостепенная задача», — считает эксперт.

При этом, по мнению аналитиков, замедления инфляции россияне вполне могут и не почувствовать.

«Росстат оценивает инфляцию в первую очередь по монетарным показателям, то есть по изменению цен на фиксированный перечень товаров и услуг», — напоминает финансовый аналитик «Финам» Алексей Коренев, добавляя, что «уровень ожидаемой инфляции, который мы увидим в конце года, будет значительно выше — около 10%».

По данным обзора ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» за июль 2019 года, несмотря на то, что продолжилось снижение наблюдаемой населением инфляции, однако медианная оценка инфляции, ожидаемая домохозяйствами в ближайшие 12 месяцев, не изменилась, оставаясь на повышенном уровне — 9,4%.

«Если сейчас цены на нефть пойдут вниз, а проблемы, накопившиеся в экономике, решены не будут, то это приведет это к тому, что по итогам года ВВП страны не покажет никакие 1,5%, как планируют увидеть в министерстве», — подводит итог Алексей Коренев.

По его словам, в нынешней ситуации более реальная цифра по росту ВВП — 1%, а следующий год и вовсе может оказаться около нуля.