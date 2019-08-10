ЦБ призвал банки делиться данными клиентов

Центробанк России рекомендовал кредитным организациям предоставлять номер банковской карты, счета или мобильного телефона получателя денег при переводах с карты на карту.

Как говорится в письме за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина , эти сведения необходимо включить в авторизационное сообщение.

В ЦБ рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК, что данная рекомендация — это часть мероприятий по противодействию операциям, которые совершаются без согласия клиента, в том числе мошенничества с использованием методов социальной инженерии.

По данным издания, если банки последуют рекомендации регулятора, то данные о получателе средств будут направляться и в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ).

Это предложение касается и Системы быстрых платежей (СБП), где можно осуществить перевод по номеру телефона. При этом ранее RT сообщил, что крупные ритейлеры могут приостановить использование СБП из-за роста тарифа платежей по QR-коду.