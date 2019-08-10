Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.49
73.25
73.45
Прогноз
12.08 – 19.08
$
65.00
72.80
Индексы и котировки Brent
58.42
+0.00 Золото
1497.18
–0.06 РТС
1289.47
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1200
+0.0072
26.07
1.1128
06.08
26.07
15.07

ЦБ призвал банки делиться данными клиентов 

360tv.ru + ещё 6 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Центробанк России рекомендовал кредитным организациям предоставлять номер банковской карты, счета или мобильного телефона получателя денег при переводах с карты на карту.
Как говорится в письме за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, эти сведения необходимо включить в авторизационное сообщение.
В ЦБ рассказали принадлежащему Григорию Березкину РБК, что данная рекомендация — это часть мероприятий по противодействию операциям, которые совершаются без согласия клиента, в том числе мошенничества с использованием методов социальной инженерии.
По данным издания, если банки последуют рекомендации регулятора, то данные о получателе средств будут направляться и в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ).
Это предложение касается и Системы быстрых платежей (СБП), где можно осуществить перевод по номеру телефона. При этом ранее RT сообщил, что крупные ритейлеры могут приостановить использование СБП из-за роста тарифа платежей по QR-коду.
360tv.ru: последние новости
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до стабильного СМИ назвали мощный козырь Китая в торговой войне против США «Санкционку» спасти не удастся. Минсельхоз отказался от идеи запрета на ее уничтожение
Комментарии
Экономика , Компании , Григорий Березкин , Дмитрий Скобелкин , Центральный банк России , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кредит за кредитом: Зачем Россия просила в долг75
Бегут: Как Польша высасывает трудовые ресурсы Украины336
В офисе Зеленского заявили о проблемах с энергорынком
США предрекли провал Рейгана37
Как не разориться при подготовке детей к учебному году3
Видео
00:37
Украина готова распродать свое главное богатство
Экономика Статьи
02:36
Игра на понижение: удастся ли спасти цены на нефть
Рынки Статьи
00:56
Составлен рейтинг станций метро по зарплатам
Личный счет
03:41
С России потребовали царские долги
Экономика Статьи
00:34
В России резко подорожал хлеб
Экономика Личный счет
01:55
«Северному потоку» пообещали новые проблемы
Экономика Статьи
04:21
Торговая война: Китай обойдется без России
Экономика Статьи
00:44
Новый кризис будет тяжелее предыдущих
Экономика Статьи
01:09
Нефть «потянула» рубль на дно
Рынки Экономика
05:19
Для россиян придумали новый налог
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение