Америка им не указ: Китай продолжает покупать иранскую нефть

Вопреки угрозам США, Исламская республика Иран продолжает экспортировать нефть на мировой рынок. Китайские компании продолжают импорт иранской нефть, используя посреднические структуры. По данным западных СМИ, китайский нефтегазовый гигант CNPC не только покупает иранскую нефть, но и оказывает содействие Тегерану в осуществлении поставок в другие страны. Вашингтон воздерживается от введения санкции против CNPC, опасаясь обострения политических и экономических отношений с Пекином.

"Всевидящее" око западных СМИ

По данным агентства Reuters, Китай в июне 2019 года импортировал от 4,4 млн барр. до 11 млн барр. (355 тыс. барр. /сут) нефти из Ирана, вопреки санкциям США. Reuters использует данные компаний, отслеживающих движение нефтяных танкеров.

Большой разброс в объемах объясняется неспособностью отследить отгрузки нефти из Ирана. Агентство признает, что китайские компании сократили объем импорта иранской нефти, но не собираются отказываться от него полностью, несмотря на угрозы введения санкций со стороны США.

Официальная статистика и данные западных агентств не отражают реальных объемов поставок Ирана за рубеж, о чем неоднократно сообщали западные СМИ. При этом, Китай остается основным потребителем иранской нефти.

Администрация Трампа обеспокоена способностью Тегерана поставлять нефть за рубеж, вопреки ужесточению санкций. Политика Вашингтона направлена на удушение иранской экономики путем запрета на покупку нефти — основного экспортного товара Ирана.

Западные СМИ — Bloomberg, New York Times, Financial Times — используя данные слежения за нефтяными танкерами, "уличили в противоправных действиях" Китай и ряд других стран, которые осмелились покупать иранскую нефть.

При этом Китай становится основным покупателем нефти в Иране. Маршрут Персидский залив — Восточное побережье Китая стал жизненно важной артерией для Исламской республики. Полное прекращение экспорта иранской нефти крайне негативно отразится на экономике страны и может привести к смене власти в Тегеране.

Решение администрация Трампа ужесточить санкции против Ирана привело к обвальному падению поставок нефти из этой страны, но они не прекратились полностью. Ряд стран не продолжает покупать иранскую нефть. При этом, Китай стал основным экономическим партнером Исламской республики на рынке энергоносителей.

В апреле 2018 года — до выхода США из ядерной сделки и возобновления санкций против Ирана — экспорт нефти из Исламской республики составлял 2,5 млн барр. /сут. Год спустя объем экспорта упал до 1 млн барр. /сут.

Компании, отслеживающие движение танкеров, сообщают, что после прекращения действия разрешений на покупку иранской нефти — выданных Вашингтоном ряду стран в порядке исключения — поставки нефти из Ирана за рубеж сократились до 500 тыс. барр. /сут. Однако это неточные данные, объемы экспорта могут быть значительно больше. Используя посреднические структуры, Тегеран продолжает поставлять нефть потребителям, включая государственную CNPC — крупнейшую нефтегазовую компанию КНР.

Жертвы американских санкций

По данным западных СМИ, CNPC через свою дочернюю структуру Банк Кунлуна зафрахтовала флот танкеров для перевозки иранской нефти в Китай и другие страны.

Согласно данным New York Times, на зафрахтованных CNPC танкерах осуществлялась перевозка нефти из Ирана в китайские порты, а также в Суэцкий залив, на египетский терминал Айн-Сухна. Из Айн-Сухны по трубопроводу Sumed (Суэцкий залив — Средиземное море) сырье поступает в Сиди Керир, где расположен крупнейший нефтяной терминал в Восточном Средиземноморье. Происхождение отгружаемой в Сиди Керире нефти отследить невозможно даже "всевидящим" западным СМИ, поскольку этот терминал используют поставщики нефти из других стран.

Банк Кунлуна уже сделал заявление о непричастности к транзакциям, имеющим отношение к поставкам нефти, и отрицает факт нарушения каких-либо законов и требований. Однако в Вашингтоне ответили, что пристально следят за китайским банком и рассматривают его заявления как игру "плохого актера".

"Банк Кунлуна для CNPC и китайского правительства всегда был жертвенным ягненком, которого не жалко… Это — банк, который китайское правительство считает одноразовым в определенном смысле", — сказал представителям СМИ бывший сотрудник одного из разведывательных ведомств США.

На прошлой неделе Минфин США наложил санкции на китайского трейдера Zhuhai Zhenrong, который осмелился покупать иранскую нефть. По мнению западных экспертов, санкции против китайского трейдера — недвусмысленный сигнал всем компаниям, не только китайским: кто покупает иранскую нефть не может вести бизнес в США.

New York Times приводит слова представителя администрации Трампа: "Мы недавно наложили санкции на Zhuhai Zhenrong … за причастность к операциям по покупке нефти из Ирана. Наши действия подтверждают нашу решимость обеспечить их соблюдение".

"Политика есть концентрированное выражение экономики"

Пока США карает китайские компании второго эшелона, но санкции против CNPC помимо эскалации торговой войны могут привести к политическому кризису в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

США могут нанести удар по PetroChina, дочерней компании CNPС, которая добывает, перерабатывает нефть, а также торгует нефтепродуктами в Китае и за рубежом. Акции PetroChina торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Кроме того, PetroChina ведет бизнес в Северной Америке и активно сотрудничает с крупными международными энергетическими компаниями.

Однако в американском истэблишменте опасаются резкого обострения отношений с Китаем, который нужен США для решения политических вопросов — например, с Северной Кореей.

"Китай не обязан оказывать США какие-либо услуги… Вы не можете сказать Китаю, будь нашим союзником в случае с Ираном и Северной Кореей, и одновременно с этим принимать решение о нанесении ущерба или уничтожении одной их его корпораций", — заявил Денис Уилдер, бывший сотрудник ЦРУ и Белого дома.

Однако после обвинений в "манипулировании курсом юаня" Вашингтон все больше склоняется к жесткому курсу по отношению к Пекину. Эксперты не исключают, что CNPC станет следующей жертвой американских санкций, вслед за Huawei.

Urals дороже Brent

Американские санкции против Тегерана привели к падению предложения на европейском рынке нефти, сопоставимой по характеристикам с основным российским экспортным сортом Urals.

Urals является более тяжелой нефтью, чем эталонный североморский сорт Brent, но многие европейские НПЗ спроектированы для переработки российского сырья. Обычно российская нефть, поставляемая в Европу, торгуется со скидкой по отношению к Brent. Однако из-за обвального падения поставок иранской нефти в Европу спрос на Urals существенно повысился. Сейчас российская нефть на спотовом рынке северо-западной Европы реализуется по более высокой цене, чем Brent.

Спрос на Urals также повысился после загрязнения нефти в магистральном трубопроводе "Дружба", что привело к сокращению экспорта в страны Центральной Европы.

По данным на 8 августа премия на Urals по отношению к Brent составила $1,91/барр., что в какой-то степени компенсирует снижение нефтяных котировок после "твитов" Трампа, в которых он обещает обложить пошлинами импортные китайские товары стоимостью $300 млрд c 1 сентября 2019 года.