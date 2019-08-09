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Минсельхоз объяснил необходимость уничтожения «санкционки» 

Рамблер + ещё 18 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Министерство сельского хозяйства не поддержало идею ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению санкционных продуктов, предложенный Роспотребнадзором.
В письме замглавы Минсельхоза Оксаны Лут говорится, что санкционные продукты ввозятся в РФ без разрешающей документации и угрожают безопасности РФ.
«Запрещенная к ввозу продукция ввозится в РФ, как правило, в сопровождении поддельных сопроводительных документов либо такие документы отсутствуют, что может привести к риску причинения вреда жизни и здоровью граждан, высоким рискам заноса на территорию страны опасных карантинных организмов и болезней животных, что в свою очередь ставит под угрозу безопасность РФ», — цитирует письмо ТАСС.
Кроме того, в ведомстве заявили, что запрет на уничтожение может создать дополнительные условия для нелегальной торговли несертифицированными товарами.
Ранее Роспотребнадзор и СПЧ предложили разработать нормативные акты, запрещающие уничтожать санкционные продукты питания, пригодные для употребления в пищу. Фракция «Справедливая Россия» направила соответствующий запрос в правительство, предложив передавать запрещенные продукты в социальные учреждения.
Комментарии1
Экономика , Оксана Лут , Совет по правам человека , Справедливая Россия , Роспотребнадзор , Минсельхоз , ИТАР-ТАСС
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