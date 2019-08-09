Минсельхоз объяснил необходимость уничтожения «санкционки»

В письме замглавы Минсельхоза Оксаны Лут говорится, что санкционные продукты ввозятся в РФ без разрешающей документации и угрожают безопасности РФ.

«Запрещенная к ввозу продукция ввозится в РФ, как правило, в сопровождении поддельных сопроводительных документов либо такие документы отсутствуют, что может привести к риску причинения вреда жизни и здоровью граждан, высоким рискам заноса на территорию страны опасных карантинных организмов и болезней животных, что в свою очередь ставит под угрозу безопасность РФ», — цитирует письмо ТАСС.

Кроме того, в ведомстве заявили, что запрет на уничтожение может создать дополнительные условия для нелегальной торговли несертифицированными товарами.