Минсельхоз объяснил необходимость уничтожения «санкционки» 

Министерство сельского хозяйства не поддержало идею ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению санкционных продуктов, предложенный Роспотребнадзором.
В письме замглавы Минсельхоза Оксаны Лут говорится, что санкционные продукты ввозятся в РФ без разрешающей документации и угрожают безопасности РФ.
«Запрещенная к ввозу продукция ввозится в РФ, как правило, в сопровождении поддельных сопроводительных документов либо такие документы отсутствуют, что может привести к риску причинения вреда жизни и здоровью граждан, высоким рискам заноса на территорию страны опасных карантинных организмов и болезней животных, что в свою очередь ставит под угрозу безопасность РФ», — цитирует письмо ТАСС.
Кроме того, в ведомстве заявили, что запрет на уничтожение может создать дополнительные условия для нелегальной торговли несертифицированными товарами.
Ранее Роспотребнадзор и СПЧ предложили разработать нормативные акты, запрещающие уничтожать санкционные продукты питания, пригодные для употребления в пищу. Фракция «Справедливая Россия» направила соответствующий запрос в правительство, предложив передавать запрещенные продукты в социальные учреждения.