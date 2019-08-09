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Индонезия объявила торговую войну Европе 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Индонезия, ведущий производитель пальмового масла, собирается повысить импортные пошлины на молочную продукцию из стран Евросоюза до 8-18 процентов, передает Bloomberg.
Это ответная реакция на намерение ЕС ввести высокие тарифы для индонезийского пальмового биодизеля. Назревает очередная торговая война, констатирует издание.
Вражда из-за пальмового масла между двумя торговыми партнерами усилилась в начале этого года. Европейская комиссия (ЕК) из-за опасений по поводу вырубки лесов решила с июня ввести более строгие ограничения на использование пальмового масла для производства биотоплива.
Цены уже упали на 18 процентов с начала 2018 года в связи с экологической кампанией по сокращению использования зерновых культур в топливе, которая была одобрена Европарламентом. Индонезия и Малайзия (второй мировой лидер по производству пальмового масла) заявили, что это ставит под угрозу борьбу стран с бедностью.
Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что происходящее — несправедливость и акт протекционизма со стороны Евросоюза. По словам Лукиты, Индонезия обратится к другим поставщикам молочной продукции, таким как Австралия, Новая Зеландия, США или Индия.
По данным ЕК, Индонезия является третьим по величине покупателем сухого обезжиренного молока из ЕС после Алжира и Китая. Евросоюз — третий по величине торговый партнер Индонезии.
Совет стран-производителей пальмового масла, членами которого являются Индонезия, Малайзия и Колумбия, поставляющие на рынок около 90 процентов продукта, объявили, что будут оспаривать законопроект и обратятся во Всемирную торговую организацию.
Совет считает, что законопроект сфокусирован лишь на одном пальмовом масле и не учитывает экологических проблем, связанных с использованием других растительных масел.
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Комментарии
Экономика , ВТО , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Bloomberg
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