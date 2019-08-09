Индонезия объявила торговую войну Европе

Индонезия, ведущий производитель пальмового масла, собирается повысить импортные пошлины на молочную продукцию из стран Евросоюза до 8-18 процентов, передает Bloomberg.

Это ответная реакция на намерение ЕС ввести высокие тарифы для индонезийского пальмового биодизеля. Назревает очередная торговая война, констатирует издание.

Вражда из-за пальмового масла между двумя торговыми партнерами усилилась в начале этого года. Европейская комиссия (ЕК) из-за опасений по поводу вырубки лесов решила с июня ввести более строгие ограничения на использование пальмового масла для производства биотоплива.

Цены уже упали на 18 процентов с начала 2018 года в связи с экологической кампанией по сокращению использования зерновых культур в топливе, которая была одобрена Европарламентом . Индонезия и Малайзия (второй мировой лидер по производству пальмового масла) заявили, что это ставит под угрозу борьбу стран с бедностью.

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что происходящее — несправедливость и акт протекционизма со стороны Евросоюза. По словам Лукиты, Индонезия обратится к другим поставщикам молочной продукции, таким как Австралия, Новая Зеландия, США или Индия.

По данным ЕК, Индонезия является третьим по величине покупателем сухого обезжиренного молока из ЕС после Алжира и Китая. Евросоюз — третий по величине торговый партнер Индонезии.

Совет стран-производителей пальмового масла, членами которого являются Индонезия, Малайзия и Колумбия, поставляющие на рынок около 90 процентов продукта, объявили, что будут оспаривать законопроект и обратятся во Всемирную торговую организацию

Совет считает, что законопроект сфокусирован лишь на одном пальмовом масле и не учитывает экологических проблем, связанных с использованием других растительных масел.