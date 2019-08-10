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Эксперт: повышение Fitch рейтинга России подчеркивает качество экономической политики 

ТАСС + ещё 33 1 час назад
Фото: ТАСС
Повышение агентством Fitch суверенного рейтинга РФ является очередным свидетельством высокой оценки ключевых элементов макроэкономической политики, считает гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
"Улучшение суверенного рейтинга России от Fitch является очередным свидетельством высокой оценки всех ключевых элементов макроэкономической политики. Более высокие темпы роста экономики увеличат привлекательность нашей страны для инвестиций. Несмотря на внешние риски, повышение еще раз подчеркивает качество экономической политики и уверенность Fitch в устойчивости российской экономики", — сказал Дмитриев журналистам.
По его словам, ожидаемое улучшение экономического роста в России в ближайшие годы, в том числе вследствие реализации национальных проектов и возможных решений правительства о расходовании части нефтегазовых доходов с 2020 года, смогут придать значимый импульс экономике.
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Комментарии14
Экономика , Другое , Кирилл Дмитриев , Российский фонд прямых инвестиций , Fitch Ratings
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