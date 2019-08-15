Подсчитаны возможные потери США от эскалации в торговой войне

Введение новых пошлин на импорт китайских товаров в США негативно скажется на экономике самих Соединенных Штатов и может замедлить ее рост на 0,06 процентных пункта, заявил сотрудник Института количественной и технической экономики при Академии общественных наук Китая Лоу Фэн, сообщает ТАСС со ссылкой на издание China Daily.

«По оценкам команды нашего института, введение дополнительного тарифа в размере десяти процентов на китайский импорт общей стоимостью порядка 300 миллиардов долларов приведет к замедлению экономического роста США на 0,06 процентных пункта, увеличению индекса потребительских цен на 0,16 процентных пункта и сокращению социального обеспечения на 8,2 миллиарда долларов», — отметил Фэн.

Другой экономист — Гуань Тао из Уханьского университета — отметил, что введение дополнительных импортных пошлин навредит, в первую очередь, интересам американских потребителей, а также нанесет ущерб международной репутации США.

С 1 сентября США по решению президента страны Дональда Трампа вводят 10-процентные пошлины на китайские товары общим объемом 300 миллиардов долларов в год. При этом товары некоторых категорий будут временно, до 15 декабря, выведены из этого списка. Среди них смартфоны, ноутбуки, игровые консоли, некоторые марки обуви и одежды.

Национальное бюро статистики Китая 14 августа опубликовало данные за июль, из которых следует, что рост промышленного производства в стране оказался рекордно низким за последние 17 лет — 4,8 процента вместо ожидавшихся 5,8.