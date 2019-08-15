Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.65
$
65.70
73.31
73.40
Прогноз
19.08 – 26.08
$
66.00
73.59
Индексы и котировки Brent
59.31
–0.03 Золото
1513.38
–0.31 РТС
1262.04
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1143
+0.0067
31.07
1.1076
12.08
01.08
21.07

Подсчитаны возможные потери США от эскалации в торговой войне 

Lenta.ru + ещё 34 1 час назад
Фото: Reuters
Введение новых пошлин на импорт китайских товаров в США негативно скажется на экономике самих Соединенных Штатов и может замедлить ее рост на 0,06 процентных пункта, заявил сотрудник Института количественной и технической экономики при Академии общественных наук Китая Лоу Фэн, сообщает ТАСС со ссылкой на издание China Daily.
«По оценкам команды нашего института, введение дополнительного тарифа в размере десяти процентов на китайский импорт общей стоимостью порядка 300 миллиардов долларов приведет к замедлению экономического роста США на 0,06 процентных пункта, увеличению индекса потребительских цен на 0,16 процентных пункта и сокращению социального обеспечения на 8,2 миллиарда долларов», — отметил Фэн.
Другой экономист — Гуань Тао из Уханьского университета — отметил, что введение дополнительных импортных пошлин навредит, в первую очередь, интересам американских потребителей, а также нанесет ущерб международной репутации США.
С 1 сентября США по решению президента страны Дональда Трампа вводят 10-процентные пошлины на китайские товары общим объемом 300 миллиардов долларов в год. При этом товары некоторых категорий будут временно, до 15 декабря, выведены из этого списка. Среди них смартфоны, ноутбуки, игровые консоли, некоторые марки обуви и одежды.
Национальное бюро статистики Китая 14 августа опубликовало данные за июль, из которых следует, что рост промышленного производства в стране оказался рекордно низким за последние 17 лет — 4,8 процента вместо ожидавшихся 5,8.
Последние новости
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье На рынке США началась истерика Кадыров назвал пятерых врагов Чечни
Комментарии
Экономика , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
​«Черные лесорубы»: Россия поставила Китаю условие6
Валюту россиян возьмут под контроль
Украина создала России новые проблемы214
Подсчитано количество россиян на обочине жизни
Подарок Трампу: лето подкосило российскую пшеницу4
Видео
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки
02:02
Киев заявил о плане «Б» на случай остановки газа из РФ
Экономика
00:37
Украина готова распродать свое главное богатство
Экономика Статьи
03:19
Европа начала изымать имущество «Газпрома»
Компании
01:00
Зеленский вышел из бизнеса
Компании Другое
02:59
«Трамп перестарался в торговых войнах против КНР»
Экономика
02:36
Игра на понижение: удастся ли спасти цены на нефть
Рынки Статьи
00:45
Над россиянами нависла кредитная бомба
Личный счет
00:39
Цены на лекарства в РФ предложили кардинально изменить
Личный счет
00:56
Составлен рейтинг станций метро по зарплатам
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение