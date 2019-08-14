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На рынке США началась истерика 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Биржевые индексы США существенно снизились в ходе торговой сессии 14 августа, отреагировав на сигнал о скорой глобальной рецессии, пишет CNBC.
Индустриальный индекс Dow Jones упал на 2,42 процента, S&P 500 — на 2,46 процента. В обоих индексах лидерами падения стали акции крупных банков: акции Bank of America снизились на 4,3 процента, Citigroup — на 5,1 процента. Аналитики объясняют это опасениями инвесторов о том, что банкам в сложившихся условиях грядущего спада будет сложно кредитовать компании и извлекать из этого прибыль.
Акции знаменитого ритейлера Macy’s упали на 17 процентов. Тут сыграла роль публикация отчетности, в которой отражена недостаточно высокая прибыль.
Ранее экономисты зафиксировали аномальную ситуацию на долговом рынке США: доходность краткосрочных двухлетних гособлигаций превысила доходность десятилетних бумаг. Такое наблюдалось пять раз с 1978 года и каждый раз становилось сигналом к будущей глобальной рецессии.
Это объясняется тем, что инвесторы начинают переводить свои вложения из краткосрочных активов в долгосрочные, воспринимая первые как рисковые из-за возможности дефолта эмитента.
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Комментарии44
Экономика , Рынки , Bank of America
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