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Орешкин: выход США из ВТО не станет фатальным для организации 

Вести.Ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что выход США из Всемирной торговой организации для нее фатальной не станет. Наоборот, отсутствие Штатов может послужить толчком к реформированию ВТО и совершенствованию тех правил, переговоры по которым зашли в тупик.
Отказ от участия в ВТО бессмыслен, считает Орешкин. Эффективной и глобальной альтернативы организации в мире пока нет.
Ранее Дональд Трамп сообщил о готовности США выйти из ВТО при условии, "если это потребуется", напоминает РИА Новости. Американский лидер считает, что ВТО помогает другим странам — в частности, Китаю — "использовать" США и обогащаться за счет них.
Штаты не впервые грозят выйти из ВТО, напомнил Орешкин. Он также отметил, что такие напоминания, раздающиеся слишком часто, стали похожи на переговорные приемы с целью впечатлить контрагентов по обсуждаемым сделкам.
Орешкин обратил внимание дипломатов США в Женеве на ключевой вопрос — систему разрешения споров. Министр подчеркнул, что США, блокируя работу апелляционного органа ВТО, создают себе новые рычаги влияние на торговых партнеров. Они используют их в частности для того, чтобы подтолкнуть реформирование ВТО в сторону, выгодную для Штатов.
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Комментарии1
Экономика , Максим Орешкин , Дональд Трамп , ВТО , РИА Новости
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