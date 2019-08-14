Орешкин: выход США из ВТО не станет фатальным для организации

Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что выход США из Всемирной торговой организации для нее фатальной не станет. Наоборот, отсутствие Штатов может послужить толчком к реформированию ВТО и совершенствованию тех правил, переговоры по которым зашли в тупик.

Отказ от участия в ВТО бессмыслен, считает Орешкин. Эффективной и глобальной альтернативы организации в мире пока нет.

Ранее Дональд Трамп сообщил о готовности США выйти из ВТО при условии, "если это потребуется", напоминает РИА Новости. Американский лидер считает, что ВТО помогает другим странам — в частности, Китаю — "использовать" США и обогащаться за счет них.

Штаты не впервые грозят выйти из ВТО, напомнил Орешкин. Он также отметил, что такие напоминания, раздающиеся слишком часто, стали похожи на переговорные приемы с целью впечатлить контрагентов по обсуждаемым сделкам.

Орешкин обратил внимание дипломатов США в Женеве на ключевой вопрос — систему разрешения споров. Министр подчеркнул, что США, блокируя работу апелляционного органа ВТО, создают себе новые рычаги влияние на торговых партнеров. Они используют их в частности для того, чтобы подтолкнуть реформирование ВТО в сторону, выгодную для Штатов.