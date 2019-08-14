Трамп обрушился на ФРС с критикой за «слишком медленное» снижение ставки

"Китай не проблема для нас, хотя ситуация с Гонконгом не помогает делу. Наша проблема в ФРС. Подняли слишком сильно и слишком быстро. Теперь слишком медленно снижают", — написал Трамп в Twitter.

"Доходность (гособлигаций) чрезмерная, и другие страны говорят "спасибо" беспомощному (главе центробанка) Джею Пауэллу и ФРС. Германия и многие другие играют в эту игру! Сумасшедшая отрицательная кривая дохода! Мы должны пожинать большие доходы и прибыли, а ФРС нас удерживает. Мы победим!" — продолжил Трамп.

Трамп имел в виду кривую дохода с отрицательным угловым коэффициентом — ситуацию, когда доходность краткосрочных государственных облигаций ниже, чем у долгосрочных. Считается, что такая ситуация показывает, что инвесторы серьезно нервничают, и может быть предвестником рецессии. В последние недели доходность десятилетних американских облигаций упала ниже доходности двухлетних бондов. В обычных условиях доходность краткосрочных облигаций всегда выше.

Трамп не раз критиковал Пауэлла, что крайне нетипично в истории взаимоотношений президентов и глав центробанков. Трамп намекал, что может уволить главу ФРС, хотя юристы расходятся во мнениях о том, есть ли у Трампа такие полномочия. При этом Трамп имеет право не продлить полномочия Пауэлла, хотя тот заступил на четырехлетний срок только в феврале 2018 года. Трамп уже отказался продлевать полномочия предшественницы Пауэлла Джанет Йеллен . Пауэлл на фоне угроз Трампа напоминает, что ФРС по американским законам имеет независимый от властей статус.

ФРС снизила ставку в конце июля на 0,25 процентных пункта до 2-2,25%. Большинство экспертов ожидает, что до американских выборов ставка вновь будет понижена, и неоднократно. Июльское снижение ставки стало первым за десятилетие, прошедшее с момента финансового кризиса 2008-2009 годов.