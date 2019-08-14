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Трамп обрушился на ФРС с критикой за «слишком медленное» снижение ставки 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп вновь обрушился на американский центробанк, Федеральную резервную систему за слишком медленное, по его мнению, снижение учетной ставки.
"Китай не проблема для нас, хотя ситуация с Гонконгом не помогает делу. Наша проблема в ФРС. Подняли слишком сильно и слишком быстро. Теперь слишком медленно снижают", — написал Трамп в Twitter.
"Доходность (гособлигаций) чрезмерная, и другие страны говорят "спасибо" беспомощному (главе центробанка) Джею Пауэллу и ФРС. Германия и многие другие играют в эту игру! Сумасшедшая отрицательная кривая дохода! Мы должны пожинать большие доходы и прибыли, а ФРС нас удерживает. Мы победим!" — продолжил Трамп.
Трамп имел в виду кривую дохода с отрицательным угловым коэффициентом — ситуацию, когда доходность краткосрочных государственных облигаций ниже, чем у долгосрочных. Считается, что такая ситуация показывает, что инвесторы серьезно нервничают, и может быть предвестником рецессии. В последние недели доходность десятилетних американских облигаций упала ниже доходности двухлетних бондов. В обычных условиях доходность краткосрочных облигаций всегда выше.
Трамп не раз критиковал Пауэлла, что крайне нетипично в истории взаимоотношений президентов и глав центробанков. Трамп намекал, что может уволить главу ФРС, хотя юристы расходятся во мнениях о том, есть ли у Трампа такие полномочия. При этом Трамп имеет право не продлить полномочия Пауэлла, хотя тот заступил на четырехлетний срок только в феврале 2018 года. Трамп уже отказался продлевать полномочия предшественницы Пауэлла Джанет Йеллен. Пауэлл на фоне угроз Трампа напоминает, что ФРС по американским законам имеет независимый от властей статус.
ФРС снизила ставку в конце июля на 0,25 процентных пункта до 2-2,25%. Большинство экспертов ожидает, что до американских выборов ставка вновь будет понижена, и неоднократно. Июльское снижение ставки стало первым за десятилетие, прошедшее с момента финансового кризиса 2008-2009 годов.
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Комментарии3
Экономика , Джанет Йеллен , Дональд Трамп , ФРС
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