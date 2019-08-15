Подарок Трампу: как холодное лето подкосило российскую пшеницу

Провальное лето 2019 года может обернуться для России серьезным падением экспорта зерна. На кону — лидерство на мировом рынке по поставкам пшеницы. Традиционные конкуренты российских фермеров — производители из США — намерены при этом нарастить экспорт пшеницы уже к 2020 году. Каковы шансы Америки вырвать у нас пальму первенства, разобралась «Газета.Ru».

Дожди, засуха и холод

Соединенные Штаты на этой неделе второй раз подряд понизили прогноз по экспорту пшеницы из России.

В новом отчете минсельхоз США (USDA) указывает, что объем российского экспорта в текущем сельхозгоду (длится с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) вместо 34,5 млн тонн составит 34 млн тонн. В ведомстве объясняют убыль экспорта на 0,5 млн тонн снижением производства.

За океаном уверены, что потери вызваны жаркой и засушливой погодой в июне в тех регионах страны, которые засеяны озимыми. Отметим, что американские эксперты, по понятным причинам, не учитывают данные по Крыму. Но даже в этом случае их прогноз выглядит позитивнее, чем ожидания российских экспертов.

Самую низкую оценку по экспорту российской пшеницы на 2019-2020 сельхозгод дают российские эксперты из аналитического центра «СовЭкон». По их прогнозу, отгрузка за этот период составит около 31,4 млн тонн.

«Лидером [в экспорте пшеницы] Россия останется, но экспорт снизится», — рассказал «Газете.Ru» директор аналитического центра Андрей Сизов.

При этом урожай пшеницы, по прогнозам аналитиков, вырастет незначительно — до 74,4 млн тонн с 72,1 млн тонн.

По его словам, это произойдет по двум причинам. Первая — снижение переходящих запасов, «СовЭкон» оценивает их в 7,9 млн тонн на начало текущего сезона, что почти вдвое ниже показателей годовой давности. Второе — это более высокая конкуренция на мировом рынке зерна.

Немногим позитивнее прогноз у экспертов Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). По их оценке, экспорт российской пшеницы составит 33,2 млн тонн.

В Минсельхозе заверили «Газету.Ru», что пока не меняют ранее сделанные прогнозы по экспорту и урожаю зерновых. В марте ведомство прогнозировало урожай пшеницы в 75 млн тонн, экспорт — на уровне 36 млн тонн. Урожай зерна ожидается в объеме 118 миллионов тонн.

Наступление из-за океана

Понижение экспортных поставок России даст толчок к увеличению экспорта пшеницы из США на 0,7 млн тонн, предполагает американское ведомство.

И планы США увеличивать площади под посевы пшеницы и свое присутствие на мировом рынке выглядят все тревожнее.

По замыслу властей, в ближайшее время экспорт пшеницы должен будет компенсировать американской стороне провалы в экспорте сои из-за торговой войны с Пекином. По крайней мере, именно такие надежды указываются в долгосрочных планах правительства.

Согласно прогнозам минсельхоза США до 2028 года, посевы пшеницы в Штатах в перспективе 10 лет составят в среднем 49 млн акров, причем в ближайшее время уровни посевов будут более интенсивными.

Ранее США прогнозировали засеять пшеницу на 2019 год на 51 млн акров, что на 6,6% больше, чем в 2018 году, и на 11% больше, чем в 2017 году. Прогнозируемая площадь посевов на 2019 год самая высокая с 2015 года, указывал ресурс World-grain.com.

В той же программе Россия указывается в числе основных конкурентов США.

Не стоит забывать, что американцы уже были лидерами по мировым поставкам пшеницы. Последний раз — в 2016-2017 сельхозгоду, что на самом деле не так уж давно.

Россия вытеснила США с лидерских позиций по экспорту пшеницы в 2017-2018 сельхозгоду, достигнув рекордного урожая и рекордного же объема экспорта пшеницы — 40,5 млн тонн. Экспорт всех зерновых культур тогда составил 53 млн тонн. США при этом экспортировали 28,6 млн тонн пшеницы

Пока Москва продолжает удерживать первенство: экспорт зерна из РФ в 2018-2019 сельскохозяйственном году составил 43,3 млн тонн, пшеницы — 35,2 млн тонн. Однако урожай зерна в стране второй год подряд перестал ставить рекорды и только снижается.

Кто кого?

У самих США экспорт пшеницы в этом сельхозгоду прогнозируется на уровне 26,54 млн тонн. Что даже при самом пессимистичном развитии событии с российским урожаем гарантирует Штатам лишь второе место на мировом рынке. У Европейского союза третье место с объемом экспортных отгрузок в 26,5 млн тонн.

Пока основная часть доходов от экспорта зерновых США приходится на кукурузу. В прошлом году экспортный объем американской кукурузы составил почти $13 млрд, согласно данным International Trade Center (ITC). Однако из-за падения поставок в КНР США вполне могут пересмотреть приоритеты.

По мнению директора Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолия Тихонова, у России нет задачи быть обязательно лидером в поставках зерна. Главное, чтобы эти отгрузки приносили доходы сельскому хозяйству, указывает он.

На экспорте зерновых в 2018 году наша страна заработала $10,457 млрд Вдвое больше доходов от экспорта зерновых у США — $21,028 млрд, свидетельствуют данные International Trade Centre. И это повод задуматься.