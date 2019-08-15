Захарова отреагировала на желание США выйти из ВТО 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение США выйти из Всемирной торговой организации (ВТО).
«У стран уходили десятилетия на гармонизацию своих экономик в систему ВТО и вдруг крупнейшая страна говорит — «а мы не исключаем, что выйдем оттуда». Это как? Слово «экономика» — это не просто цифры, проценты, это жизни людей. Это судьбы конкретных людей, конкретных компаний, которые дают рабочие места», — цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, США ведут себя безответственно, решая «судьбу мира» на «первобытных палочках».
Она подчеркнула, что прежде чем принимать решение о чем-либо новом, нужно понимать последствия.
Накануне Трамп заявил, что не исключает выхода Вашингтона из ВТО. Он уверен, что правила организации лишь помогают другим странам «пользоваться» США для собственного обогащения.