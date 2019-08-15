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Захарова отреагировала на желание США выйти из ВТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение США выйти из Всемирной торговой организации (ВТО).
«У стран уходили десятилетия на гармонизацию своих экономик в систему ВТО и вдруг крупнейшая страна говорит — «а мы не исключаем, что выйдем оттуда». Это как? Слово «экономика» — это не просто цифры, проценты, это жизни людей. Это судьбы конкретных людей, конкретных компаний, которые дают рабочие места», — цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, США ведут себя безответственно, решая «судьбу мира» на «первобытных палочках».
Она подчеркнула, что прежде чем принимать решение о чем-либо новом, нужно понимать последствия.
Накануне Трамп заявил, что не исключает выхода Вашингтона из ВТО. Он уверен, что правила организации лишь помогают другим странам «пользоваться» США для собственного обогащения.
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Экономика , Рынки , Мария Захарова , ВТО , МИД , РИА Новости
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