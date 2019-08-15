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Экспорт грузинского вина в Россию резко упал 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
В национальном агентстве вина Грузии сообщили, что экспорт вина в Россию в июле снизился на 27% по сравнению с показателем июля 2018 года, а в июне — на 18%, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В агентстве это объяснили политическими процессами.
Отмечается, что падение показателя экспорта в Россию может негативно сказаться и на предстоящем сборе урожая винограда — ртвели.
«Были ожидания, что Россия введет санкции на грузинское вино. Поэтому снизились запросы производителей на виноград», — заявил глава агентства Леван Мехузла.
В июне Грузия вывезла в Россию 4 млн 209 тыс. 866 бутылок вина, в июле — 3 млн 550 тыс. 264.
Российский рынок — главный для производителей грузинского вина.
Напомним, на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси 20 июня Россия ввела ограничения в ависообщении и туризме, потери Грузии исчисляются сотнями миллионов долларов.
После этого произошел скандал на фоне инцидента на телеканале «Рустави 2», когда телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства.
Затем теперь уже бывший гендиректор этого канала Ника Гварамия в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию. Его уволили, а после возбудили против него дело.
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Экономика , Георгий Габуния , Деловая газета "Взгляд"
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