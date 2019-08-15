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Рынок США пришел в себя после истерики 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Американский фондовый рынок перешел к восстановлению после рекордного падения в ходе торговой сессии 14 августа, следует из динамики индекса фьючерсов на акции Dow Jones 30 Futures.
Индекс фьючерсных контрактов с исполнением 19 сентября вырос на 0,43 процента утром 15 августа. Рост показывают также фьючерсные индексы S&P 500 и NASDAQ.
В ходе сессии 14 августа основной индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3,05 процента, что стало рекордным показателем с октября прошлого года. Другие американские индексы тоже продемонстрировали падение: S&P 500 — на 2,39 процента, NASDAQ Composite — на 3,02 процента.
Падение было связано с тревожным сигналом на долговом рынке США. Доходность долгосрочных 10-летних казначейских облигаций оказалась ниже, чем доходность краткосрочных двухлетних бумаг, что считается надежным свидетельством скорого глобального кризиса.
Нынешний рост свидетельствует об оптимизме инвесторов по поводу возможного перемирия в торговой войне между США и Китаем, пишет CNBC.
Сначала президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпиню встретиться лично и обсудить ситуацию в Гонконге, где несколько недель продолжаются массовые протесты. В ответ представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чунин заявил, что Пекин готов ко встрече и рассчитывает, что встреча будет касаться еще и положения дел в торговой войне. Китай надеется на выполнение договоренностей, достигнутых Трампом и Си в июне в Осаке на саммите G-20.
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Комментарии1
Экономика , Дональд Трамп , МИД
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