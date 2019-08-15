Один из крупнейших банков Латвии остановил работу

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии приняла решение остановить работу одного из крупнейших банков республики PNB Banka.

Правление единого регулирования Европы приняло решение не проводить мероприятия по спасению банка, передает ТАСС.

«КРФК, принимая во внимание решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Правления единого регулирования Европы, приостановила оказание финансовых услуг PNB Banka и приняла решение о недоступности вкладов», — сообщил латвийский регулятор.

Ведомство обратило внимание на предупреждение ЕЦБ о том, что PNB Banka может столкнуться с финансовыми трудностями.

Согласно решению КРФК, с 21.00 15 августа PNB Banka должен полностью прекратить оказание финансовых услуг, включая выполнение платежей клиентов. Соответствующее решение было принято в интересах всех вкладчиков, чтобы не допустить оттока банковских средств. Это означает, что действие платежных карт, банкоматов и платежей в интернет банке приостановлено.

«Мы осознаем, что это неожиданная новость для клиентов банка, но можем с уверенностью утверждать, что КРФК делает все возможное, чтобы найти самый удобный и эффективный способ как можно быстрее начать выплату гарантированных вкладов в размере до 100 тыс. евро клиентам. Первые подсчеты показывают, что около 99,2% всех вкладчиков полностью получат свои накопленные в банке деньги уже в ближайшие дни», — отмечает председатель совета КРФК Кристина Черная-Межмале.

По данным КРФК, по размеру активов PNB banka (прежнее название — Norvik banka) в конце 2018 года являлся шестым крупнейшим банком в Латвии. В конце прошлого года у этого финучреждения было почти 100 тыс. клиентов и 40% из них — пожилые люди. Количество сотрудников банка составляет 538 человек, сообщает местное информагентство ЛЕТА.