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Китай перестал быть крупнейшим кредитором США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
В списке «Основных зарубежных держателей казначейских ценных бумаг США» сменился лидер.
Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало новые данные о крупнейших кредиторах американского правительства. Согласно этим сведениям, к концу июня 2019 года Китай уступил Японии место лидера в списке крупнейших кредиторов Соединенных Штатов.
Согласно опубликованным данным, на конец июня власти Японии доверили Вашингтону 1 трлн 222,9 млрд долларов против 1 трлн 101 млрд долларов месяцем ранее.
Вторым по значимости кредитором Соединенных Штатов стал Китай, вложивший в трежерис 1 трлн 112,5 млрд долларов, что на 2,3 млрд больше конца мая этого года.
На третьей позиции с 341,1 млрд долларов в трежерис оказалась Великобритания, нарастившая в июне вложения в госдолг США на 18 млрд долларов.
Напомним, в мае прошлого года Россия выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США.
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