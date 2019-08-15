Китай перестал быть крупнейшим кредитором США

В списке «Основных зарубежных держателей казначейских ценных бумаг США» сменился лидер.

Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало новые данные о крупнейших кредиторах американского правительства. Согласно этим сведениям, к концу июня 2019 года Китай уступил Японии место лидера в списке крупнейших кредиторов Соединенных Штатов.

Согласно опубликованным данным, на конец июня власти Японии доверили Вашингтону 1 трлн 222,9 млрд долларов против 1 трлн 101 млрд долларов месяцем ранее.

Вторым по значимости кредитором Соединенных Штатов стал Китай, вложивший в трежерис 1 трлн 112,5 млрд долларов, что на 2,3 млрд больше конца мая этого года.

На третьей позиции с 341,1 млрд долларов в трежерис оказалась Великобритания, нарастившая в июне вложения в госдолг США на 18 млрд долларов.

Напомним, в мае прошлого года Россия выбыла из списка крупнейших держателей госдолга США.