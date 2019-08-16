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Власти Аргентины отменят НДС на базовые продукты после обвала курса песо 

ТАСС 46 минут назад
Фото: Reuters
Правительство Аргентины отменит НДС на продукты из базовой продовольственной корзины из-за резкого роста цена, вызванного падением курса национальной валюты. Об этом сообщил в четверг президент республики Маурисио Макри.
"Из-за ситуации, произошедшей в понедельник (обвала курса — прим. ТАСС), я принял беспрецедентное в истории Аргентины решение — отменить НДС на основные продукты питания", — сказал он в видеообращении, которое было опубликовано в Twitter.
Продукты, среди которых, например, хлеб, лапша, сахар, масло и рис, будут освобождены от НДС, размер которого в Аргентине составляет 21%, до конца 2019 года. По словам Макри, соответствующий указ будет опубликован в ближайшие часы.
Курс песо резко упал после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию. Согласно последним официальным данным, за него проголосовали 47,65% избирателей. За Макри было отдано 32,08% голосов.
В среду президент уже объявил о ряде мер, направленных на помощь гражданам республики, переживающей кризис. Власти страны планируют поднять минимальную зарплату, пересчитать налог на доход и выплатить бонусы госслужащим.
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Экономика , Альберто Фернандес , ИТАР-ТАСС
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