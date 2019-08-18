Нехватку лекарств и топлива прогнозируют Британии

Английское издание, ссылаясь на правительственные документы, сообщило, что страна может столкнуться с нехваткой продовольствия, топлива и медикаментов в случае «жёсткого» Brexit.

Также есть вероятность протестов в связи с возвращением к жёсткой границе между Великобританией и Ирландией и задержки грузов на границах, пишет Sunday Times.

Прогнозируются и задержки грузовых транспортных средств на границе с Францией, перебои работы в портах могут продолжаться до трёх месяцев. Как ожидается, мелкие поставщики будут ощущать последствия Brexit 2-3 месяца, крупные — до полугода.