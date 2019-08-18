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Нехватку лекарств и топлива прогнозируют Британии 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Английское издание, ссылаясь на правительственные документы, сообщило, что страна может столкнуться с нехваткой продовольствия, топлива и медикаментов в случае «жёсткого» Brexit.
Также есть вероятность протестов в связи с возвращением к жёсткой границе между Великобританией и Ирландией и задержки грузов на границах, пишет Sunday Times.
Прогнозируются и задержки грузовых транспортных средств на границе с Францией, перебои работы в портах могут продолжаться до трёх месяцев. Как ожидается, мелкие поставщики будут ощущать последствия Brexit 2-3 месяца, крупные — до полугода.
Как писал News.ru ранее, за «жёсткий» вариант дезинтеграции без сделки с Евросоюзом выступают 34% жителей Великобритании. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела компания BMG Research.
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