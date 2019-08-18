Уничтожение властями производства объяснили на Украине

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Украина теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости. В качестве примера он назвал ситуацию с Харьковским КБ по машиностроению имени Морозова.

Одно из ведущих предприятий страны может быть ликвидировано из-за некоторых решений Минобороны , написал Мураев на своей странице в Facebook.

По словам политика, КБ, разработавшее множество уникальных образцов бронетехники, практически оставили без заказов. Нет денег и на разработку перспективных образцов вооружений. Однако существует угроза многомиллионного штрафа. Так предприятие может быть наказано за невыполненные контракты.

Под угрозой уничтожения оказалось одно из ведущих предприятий страны, которое производит продукцию с высокой добавочной стоимостью и имеет большой экспортный потенциал, — отметил Мураев.

Он добавил, что власти страны в последние годы закупают импортные аналоги украинских тракторов, комбайнов, локомотивов и строительной техники. Это является убийством производства, заявил экс-нардеп.