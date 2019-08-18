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Уничтожение властями производства объяснили на Украине 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: страница Евгения Мураева в Facebook
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что Украина теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости. В качестве примера он назвал ситуацию с Харьковским КБ по машиностроению имени Морозова.
Одно из ведущих предприятий страны может быть ликвидировано из-за некоторых решений Минобороны, написал Мураев на своей странице в Facebook.
По словам политика, КБ, разработавшее множество уникальных образцов бронетехники, практически оставили без заказов. Нет денег и на разработку перспективных образцов вооружений. Однако существует угроза многомиллионного штрафа. Так предприятие может быть наказано за невыполненные контракты.
Под угрозой уничтожения оказалось одно из ведущих предприятий страны, которое производит продукцию с высокой добавочной стоимостью и имеет большой экспортный потенциал, — отметил Мураев.
Он добавил, что власти страны в последние годы закупают импортные аналоги украинских тракторов, комбайнов, локомотивов и строительной техники. Это является убийством производства, заявил экс-нардеп.
Ранее News.ru сообщал, что команда главы государства Владимира Зеленского готовится к «продаже Украины». Об этом сказал секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Политик подчеркнул, что команда Зеленского стремится подать зарубежным инвесторам сигналы о скрытых возможностях страны, после чего деньги «придут сами».
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Комментарии7
Экономика , Другое , Евгений Мураев , Владимир Зеленский , Давид Арахамия , Министерство обороны , Верховная Рада
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