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Введение запрета на продажу алкоголя в жилых домах предложил эксперт 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Продажа спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, должна быть запрещена. Торговые точки с алкоголем должны работать не в жилых районах, а в удалении от домов.
Такое заявление сделал внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн в интервью «Парламентской газете».
По его словам, торговля спиртным в жилых районах может иметь социальные последствия, поскольку во дворах гуляют дети, которые смотря на взрослых, могут «перенять стереотип».
Что касается малых населённых пунктов, сельской местности, где сделать это возможности нет, то там должны быть ограничения по времени, — сказал эксперт.
Ранее News.ru сообщал, что Министерство здравоохранения РФ подготовило программу «Укрепление здоровья работающих». Согласно ей, работодателям предлагается организовывать безалкогольные корпоративные мероприятия. Также одной из необходимых мер для снижения количества несчастных случаев на производстве названо тестирование сотрудников на употребление алкоголя. Для этих целей предлагается использовать алкотестер.
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Комментарии1
Экономика , Евгений Брюн , Минздрав РФ , Парламентская газета
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