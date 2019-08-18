Аргентина потенциально находится в условиях дефолта

Кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес , победивший на праймериз, заявил, что стране следует пересмотреть соглашение с Международным валютным фондом (МВФ). Он подчеркнул, что Аргентина в настоящее время потенциально находится в условиях дефолта.

Политик уточнил, что сейчас страна не может исполнить свои международные обязательства. Фернандес отметил, что соглашение с МВФ, заключённое президентом Маурисио Макри, является вредным, так как Буэнос-Айрес не может выплатить полученный кредит.

Он уверен, что может предложить альтернативную версию договора, передаёт Clarin.