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Аргентина потенциально находится в условиях дефолта 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Кандидат в президенты Аргентины Альберто Фернандес, победивший на праймериз, заявил, что стране следует пересмотреть соглашение с Международным валютным фондом (МВФ). Он подчеркнул, что Аргентина в настоящее время потенциально находится в условиях дефолта.
Политик уточнил, что сейчас страна не может исполнить свои международные обязательства. Фернандес отметил, что соглашение с МВФ, заключённое президентом Маурисио Макри, является вредным, так как Буэнос-Айрес не может выплатить полученный кредит.
Он уверен, что может предложить альтернативную версию договора, передаёт Clarin.
Ранее News.ru писал, что глава Минфина Аргентины Николас Духовне принял решение уйти с занимаемой должности в связи с девальвацией нацвалюты. Свой пост он предложил министру экономики провинции Буэнос-Айрес Эрнану Лакунсу.
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Экономика , Альберто Фернандес , Международный валютный фонд , Минфин
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