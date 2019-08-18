Премьер Саксонии выступил в поддержку «Северного потока — 2»

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер завил, что Германия заинтересована в "Северном потоке — 2", а также смягчении санкций, связанных с ним. Об этом сообщает издание B. Z.

По его словам, он не видит, чтобы санкции что-то изменили к лучшему.

"Но я вижу, как их обходят, и как из-за них страдают наши отношения с Россией, которые до сих пор были положительными", — отметил Кречмер.

Он также добавил, что в антироссийских санкциях и ограничениях присутствует экономическая заинтересованность Соединенных Штатов.

Премьер заключил, что необходимо ослабить санкции и двигаться навстречу друг другу.