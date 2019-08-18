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Премьер Саксонии выступил в поддержку «Северного потока — 2» 

Газета.Ru 1 час назад
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер завил, что Германия заинтересована в "Северном потоке — 2", а также смягчении санкций, связанных с ним. Об этом сообщает издание B. Z.
По его словам, он не видит, чтобы санкции что-то изменили к лучшему.
"Но я вижу, как их обходят, и как из-за них страдают наши отношения с Россией, которые до сих пор были положительными", — отметил Кречмер.
Он также добавил, что в антироссийских санкциях и ограничениях присутствует экономическая заинтересованность Соединенных Штатов.
Премьер заключил, что необходимо ослабить санкции и двигаться навстречу друг другу.
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