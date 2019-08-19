Минприроды решило резко увеличить доходы от экосбора

Минприроды предложило ввести полную утилизацию упаковки и некоторых товаров. Сейчас тару, одежду, электронику, шины и другие позиции нужно перерабатывать на 5-35% либо платить экологический сбор. В министерстве хотят на порядок повысить доходы от этого сбора, сообщил «Коммерсант».

Газета ссылается на письмо Минприроды в правительство, в котором предлагается реформировать механизм расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП). В рамках РОП предусмотрена утилизация или уплата производителем экосбора. Частично письмо опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий».

Как следует из документа, министерство намерено увеличить доходы от экосбора с 2,2 миллиарда рублей в 2018 году до 136 миллиардов ежегодно.

Опрошенные газетой эксперты полагают, что требование стопроцентной утилизации товаров и упаковки приведет к повышению цен. Кроме того, предприятия окажутся не готовы к таким объемам переработки.

Как сообщила исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева , сейчас норматив утилизации старых шин составляет 25%, и «если в 2020 году государство скажет утилизировать 100%, это будет недостижимая планка».