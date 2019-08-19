Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.26
$
66.20
73.55
73.65
Прогноз
19.08 – 26.08
$
65.50
73.00
Индексы и котировки Brent
58.64
+0.00 Золото
1510.77
+0.11 РТС
1239.81
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
19.08
1.1092
–0.0111
05.08
1.1203
15.08
05.08
24.07

Минприроды решило резко увеличить доходы от экосбора 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минприроды предложило ввести полную утилизацию упаковки и некоторых товаров. Сейчас тару, одежду, электронику, шины и другие позиции нужно перерабатывать на 5-35% либо платить экологический сбор. В министерстве хотят на порядок повысить доходы от этого сбора, сообщил «Коммерсант».
Газета ссылается на письмо Минприроды в правительство, в котором предлагается реформировать механизм расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП). В рамках РОП предусмотрена утилизация или уплата производителем экосбора. Частично письмо опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий».
Как следует из документа, министерство намерено увеличить доходы от экосбора с 2,2 миллиарда рублей в 2018 году до 136 миллиардов ежегодно.
Опрошенные газетой эксперты полагают, что требование стопроцентной утилизации товаров и упаковки приведет к повышению цен. Кроме того, предприятия окажутся не готовы к таким объемам переработки.
Как сообщила исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева, сейчас норматив утилизации старых шин составляет 25%, и «если в 2020 году государство скажет утилизировать 100%, это будет недостижимая планка».
В свою очередь, гендиректор консалтинговой компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина считает, что требование о полной утилизации может привести к росту индекса потребительских цен на 1-2%. Также инициатива, по ее словам, «как минимум приведет к скачку инфляции, а значит, будут против Минфин и ЦБ».
360tv.ru: последние новости
Китай впервые за 10 лет отказался импортировать венесуэльскую нефть Российский профессор подсчитал возможную стоимость Гренландии Китай может лишиться российского леса
Комментарии
Экономика , Надежда Чурмеева , Минфин , Центральный банк России , Минприроды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на ЖКХ взлетели в России31
Названы главные должники России7
Жена Порошенко спонсирует комедию о Донбассе
В Москве аномально подорожала аренда жилья
У «Северного потока — 2» появился неожиданный сторонник22
Видео
03:44
Против «Северного потока» предложили «новое оружие»
Экономика
05:04
Россия прощается с американскими долгами
Рынки Статьи
00:27
Ответ на санкции: Россия избавляется от госдолга США
Экономика Статьи
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки
03:28
Удар по рублю: чем грозят новые санкции
Экономика Статьи
02:02
Киев заявил о плане «Б» на случай остановки газа из РФ
Экономика
00:37
Украина готова распродать свое главное богатство
Экономика Статьи
03:19
Европа начала изымать имущество «Газпрома»
Компании
01:00
Зеленский вышел из бизнеса
Компании Другое
00:55
Богатства подо льдами: Трамп хочет купить Гренландию
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение