В РФ вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля в погранпунктах

Новые правила осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу России вступили в силу, следует из соответствующего постановления правительства.

Цель нововведений — наделить таможенные органы полномочиями по осуществлению карантинного фитосанитарного контроля в определенных пунктах пропуска через госграницу РФ, а также оптимизировать контроль и упростить его проведение, уточнялось в пояснительной записке к проекту документа.

По словам пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано, новым постановлением правительства РФ гармонизируется нормативно-правовая база.

"Для потребителей, для обычных граждан ничего не поменялось", — пояснила Мелано.

Согласно документу, ввоз продукции высокого фитосанитарного риска (к которой относятся, в частности, свежие огурцы и помидоры, арбузы и дыни, цветы для букетов) через таможенную границу ЕАЭС возможен без фитосанитарных сертификатов, если продукция ввозится в почтовых отправлениях, ручной клади пассажиров судов, самолетов, пассажирских вагонов, автотранспортных средств, членов экипажей судов, самолетов, транспортных средств, поездных бригад и в вагонах-ресторанах, если количество такой продукции не превышает 5 килограммов и она не является семенами, семенным материалом или картофелем.

Кроме того, оформление фитосанитарного сертификата не требуется при ввозе не более трех букетов, но не более 15 цветов суммарно.