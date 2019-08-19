По меньшей мере 17 государств суммарно должны России около 27 млрд долларов. Среди крупнейших должников — Украина, Белоруссия и Венесуэла, сообщает сегодня принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным издания, российское правительство традиционно держит в секрете кредиты, выдаваемые другим государствам. Это объясняется тем, что большинство таких займов носят политический характер, также часть кредитов предоставляется в рамках засекреченного военно-технического сотрудничества.
Крупнейшим должником России является Белоруссия. По данным белорусского Минфина, которые приводит издание, сумма долга на 1 июня 2019 года оценивалась в $7,55 млрд При этом с 2012 года долг Белоруссии перед Россией вырос в два раза.
Однако этим летом Москва впервые за последние годы отказалась рефинансировать текущую часть долга, тогда Белоруссия попросила кредит у Китая. Отказ от реструктуризации долга опрошенные изданием эксперты назвали одной из составляющих системного экономического давления, которое Россия начала оказывать на Белоруссию.
Вторым крупнейшим должником России в статье названа Украина. По данным издания, Киев, с точки зрения Москвы, по-прежнему должен $3,075 млрд по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния приобрел в декабре 2013 года. Однако Украина не признает это и учитывает только долг на $0,61 млрд, образовавшийся еще в начале 1990-х годов за поставки российского газа.
Если ориентироваться на открытые данные, то основным должником России за пределами постсоветского пространства является Венесуэла, отмечает издание. По официальным данным Минфина России, основной долг Венесуэлы составляет $3,15 млрд и должен быть погашен в 2027 году. А восходит он к кредиту 2011 года, который предназначался для финансирования поставок в Венесуэлу российских вооружений.
Согласно статье, среди должников России в том числе и Куба (около $3 млрд), Индия (около $1,1 млрд на конец 2018 года), Китай и Марокко.
Отдельно издание выделило экспортные госкредиты, выдаваемые Россией на постройку зарубежных атомных электростанций. Среди таких должников — Бангладеш и Венгрия.
Государственный внешний долг России, по данным Минфина России, на 1 августа 2019 года составлял 53 828 млн долларов. При этом большую его часть составляет задолженность по внешним облигационным займам.