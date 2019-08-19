Стали известны главные должники России

По меньшей мере 17 государств суммарно должны России около 27 млрд долларов. Среди крупнейших должников — Украина, Белоруссия и Венесуэла, сообщает сегодня принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, российское правительство традиционно держит в секрете кредиты, выдаваемые другим государствам. Это объясняется тем, что большинство таких займов носят политический характер, также часть кредитов предоставляется в рамках засекреченного военно-технического сотрудничества.

Крупнейшим должником России является Белоруссия. По данным белорусского Минфина, которые приводит издание, сумма долга на 1 июня 2019 года оценивалась в $7,55 млрд При этом с 2012 года долг Белоруссии перед Россией вырос в два раза.

Однако этим летом Москва впервые за последние годы отказалась рефинансировать текущую часть долга, тогда Белоруссия попросила кредит у Китая. Отказ от реструктуризации долга опрошенные изданием эксперты назвали одной из составляющих системного экономического давления, которое Россия начала оказывать на Белоруссию.

Вторым крупнейшим должником России в статье названа Украина. По данным издания, Киев, с точки зрения Москвы, по-прежнему должен $3,075 млрд по еврооблигациям, которые Фонд национального благосостояния приобрел в декабре 2013 года. Однако Украина не признает это и учитывает только долг на $0,61 млрд, образовавшийся еще в начале 1990-х годов за поставки российского газа.

Если ориентироваться на открытые данные, то основным должником России за пределами постсоветского пространства является Венесуэла, отмечает издание. По официальным данным Минфина России , основной долг Венесуэлы составляет $3,15 млрд и должен быть погашен в 2027 году. А восходит он к кредиту 2011 года, который предназначался для финансирования поставок в Венесуэлу российских вооружений.

Согласно статье, среди должников России в том числе и Куба (около $3 млрд), Индия (около $1,1 млрд на конец 2018 года), Китай и Марокко.

Отдельно издание выделило экспортные госкредиты, выдаваемые Россией на постройку зарубежных атомных электростанций. Среди таких должников — Бангладеш и Венгрия.

Государственный внешний долг России, по данным Минфина России, на 1 августа 2019 года составлял 53 828 млн долларов. При этом большую его часть составляет задолженность по внешним облигационным займам.