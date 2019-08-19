«Опять война?»: кто станет кредитором США

Кто станет главным кредитором США вместо Китая

Китай больше не является крупнейшим кредитором американской экономики. Его потеснила Япония, которая впервые с мая 2017 года вышла на первое место по объему treasuries, резко увеличив их закупку — на 65 млрд долларов в мае и еще на 21,9 млрд в июне. Общий объем treasuries на балансе японского ЦБ достиг исторического рекорда в 1,222 трлн долларов. Его китайский коллега в июне приобрел казначеек всего на два с третью миллиарда, а по итогам двух месяцев даже незначительно сократил инвестиции — на 500 млн долларов.

Опять война?

Сокращение долговых бумаг США в китайских резервах связано прежде всего с торговым противостоянием Пекина и Вашингтона, полагает руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман . Китай уже давно уменьшает вложения в американские гособлигации. В июне их объём составил 1112,5 млрд долларов, тогда как годом ранее он был 1191,2 млрд долларов. Сокращение значительное — на 78,7 млрд долларов, или на 6,6%.

«Некоторые аналитики даже говорят, что при крайнем обострении такого конфликта Китай может пойти на масштабную резкую распродажу своего пакета американских госбумаг, чтобы привести к падению цен на них, обрушить этот рынок, нанести ущерб США», — напоминает эксперт.

Сам он считает такой шаг маловероятным, поскольку это сразу обесценит и китайские вложения в treasuries. Кроме того, это потрясёт финансовые, сырьевые, фондовые рынки, дестабилизирует мировую экономику, подорвёт экономический рост. Китай же заинтересован в стабильности, которая поддерживает глобальный спрос на китайские товары. Но если КНР снижает объём treasuries постепенно, направляя вырученные средства на иные насущные цели, данный фактор не будет иметь фатальных последствий.

«Пекин периодически угрожает запустить глобальную распродажу treasuries и тем самым обвалить рынок госдолга США. Однако вероятность развития такого сценария ничтожна мала. Если китайцы реализуют эту угрозу, то они подставят сами себя, обрушив экономику США и заодно свою», — соглашается с коллегой ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его мнению, главная причина снижения спроса на долговые обязательства США со стороны Китая вообще чисто экономическая: за последние четыре года профицит сальдо торгового баланса между двумя странами заметно снизился, а это означает, что у Поднебесной просто стало меньше долларов для вложения в те же treasuries.

Политика vs экономика

До недавних пор Китай сокращал вложения в американские казначейки осторожно, стараясь не привлекать к этому процессу внимание общественности, развивает тему руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов

«С начала процесса повышения ставок со стороны американской ФРС США в правительстве Китая было принято решение о том, что те казначейские обязательства США, которые были на балансе КНР, китайские монетарные власти будут просто предъявлять к погашению и не продлевать по ним сроки держания. В тот момент, когда в прошлом году со стороны США стали резко и угрожающе звучать слова о дисбалансе во внешней торговле, и тем более, когда в декабре прошлого года началась эпопея с китайским IT-гигантом Huawei Inc., выход КНР из американских долговых обязательств несколько ускорился», — отмечает эксперт.

По его мнению, выход КНР из состава крупнейших держателей долгов США имеет исключительно экономический характер, но и политическая подоплёка в этом процессе явно присутствует. В условиях надвигающейся на США рецессии, смысла в кредитовании страны, которая в долгах, как в шелках, многие китайские политики и экономисты явно не видят.

Особый путь

Зато центробанки других стран кредитуют США весьма охотно. Второй месяц подряд они наращивают инвестиции в treasuries с беспрецедентной за 11 лет скоростью. В июне их совокупные вложения выросли на 97,2 млрд долларов, а месяцем ранее — на 105,5 млрд долларов. В результате общая сумма достигла 6,636 трлн долларов.

За два месяца в гособлигации США пришло больше средств, чем за весь прошлый год (202,7 млрд долларов против 61,4 млрд), а общий приток стал рекордным с августа-сентября 2008 года, когда на фоне глобального финансового кризиса мировые ЦБ ринулись в доллар, спасая от обесценения золотовалютные резервы, сообщает Finanz.ru.

Более чем на 10% за два месяца — с 300,8 до 341,1 млрд долларов увеличила инвестиции Великобритания. На 5 млрд долларов нарастила вложения Бразилия, на 6 млрд — Швейцария, на 9,7 млрд — Гонконг, на 9,5 млрд — Канада, на 6,4 млрд — Германия. А вот Банк России снова пошел своим путем, сократив вложения в treasuries в июне на 1,17 млрд долларов, до 10,85 миллиардов.

«Центробанки сейчас охотно приобретают гособлигации США, поскольку предполагается снижение в ближайшие месяцы процентной ставки ФРС, что приведёт и к уменьшению процента, доходности по гособлигациям. Инвесторы, приобретая долгосрочные бумаги, стремятся «застолбить», зафиксировать уже сейчас доходность, пока она не сократилась», — поясняет Гойхман.

У России же резоны иные. Для нее сокращения вложений в treasuries во многом вынужденная мера. Есть гипотетическая угроза усиления антироссийских санкций, и такие инвестиции теоретически подвержены риску блокировки со стороны США. Это стало бы чувствительным ударом для международных резервов России.