В Минэкономразвития заявили о резком ускорении роста ВВП

Минэкономразвития проинформировали о резком росте ВВП в июле. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что об этом свидетельствует обзор ведомства "Картина деловой активности. Август 2019 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в июле рост ВВП ускорился до 1,7% год к году", — говорится в заявлении.

Уточняется, что данные за семь месяцев этого года свидетельствуют о темпах роста ВВП 0,9% год к году.

Ранее сообщалось, что рост ВВП России в первом полугодии составил, по предварительным данным, 0,7%.