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В Минэкономразвития заявили о резком ускорении роста ВВП 

Газета.Ru + ещё 12 54 минуты назад
Фото: Газета.ru
В Минэкономразвития проинформировали о резком росте ВВП в июле. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что об этом свидетельствует обзор ведомства "Картина деловой активности. Август 2019 года".
"По оценке Минэкономразвития России, в июле рост ВВП ускорился до 1,7% год к году", — говорится в заявлении.
Уточняется, что данные за семь месяцев этого года свидетельствуют о темпах роста ВВП 0,9% год к году.
Ранее сообщалось, что рост ВВП России в первом полугодии составил, по предварительным данным, 0,7%.
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Экономика , Минэкономразвития
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