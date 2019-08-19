России предсказали новый кризис

Эксперты ВШЭ рассказали, когда в России можно будет ждать нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

"Если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем — достигнет точки кипения и, соответственно, на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран — это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта", — отмечается в их обзоре "Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года".

"Естественно, запуск подобного механизма обеспечит некоторые проблемы для бюджета России, негативную волатильность на валютном рынке, ухудшение инфляционной составляющей и другие, а в результате возможно замедление роста экономики вплоть до перехода в рецессию", — говорится в документе.

Авторы отмечают, что в 2020-2021 годах пройдет 12 лет после последнего мирового финансово-экономического кризиса — а именно этот период считается средней циклической волной, после которой в мире наблюдается кратковременная рецессия. "При этом 10-12 лет — самый благоприятный срок для надувания различных финансовых "пузырей", — отмечают авторы обзора.

"Естественно, если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже — в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике. Мы все прекрасно помним, с каким "мировым размахом" Россия отметила предыдущий кризис", — говорится в документе. Эксперты напомнили, что падение российского ВВП в 2009 году составило 7,8% — худший результат среди стран "большой двадцатки".

"Вместе с тем, если давление перечисленных и других негативных факторов достигнет точки бифуркации и мировая экономика войдет в рецессию или даже кризис, что абсолютно не исключено, то данный сценарий оценочно будет разыгран не раньше чем через год-полтора. Пока еще ситуация в мировой экономике не выглядит критической", — уверены эксперты.