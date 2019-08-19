России предсказали новый кризис

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.95
74.05
74.24
Прогноз
26.08 – 02.09
$
67.00
74.04
Индексы и котировки Brent
59.30
+0.05 Золото
1500.68
–0.01 РТС
1249.76
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
19.08
1.1095
–0.0108
05.08
1.1203
15.08
05.08
24.07

Эксперты ВШЭ рассказали, когда в России можно будет ждать нового кризиса 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
"Если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем — достигнет точки кипения и, соответственно, на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран — это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта", — отмечается в их обзоре "Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года".
"Естественно, запуск подобного механизма обеспечит некоторые проблемы для бюджета России, негативную волатильность на валютном рынке, ухудшение инфляционной составляющей и другие, а в результате возможно замедление роста экономики вплоть до перехода в рецессию", — говорится в документе.
Авторы отмечают, что в 2020-2021 годах пройдет 12 лет после последнего мирового финансово-экономического кризиса — а именно этот период считается средней циклической волной, после которой в мире наблюдается кратковременная рецессия. "При этом 10-12 лет — самый благоприятный срок для надувания различных финансовых "пузырей", — отмечают авторы обзора.
"Естественно, если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже — в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике. Мы все прекрасно помним, с каким "мировым размахом" Россия отметила предыдущий кризис", — говорится в документе. Эксперты напомнили, что падение российского ВВП в 2009 году составило 7,8% — худший результат среди стран "большой двадцатки".
"Вместе с тем, если давление перечисленных и других негативных факторов достигнет точки бифуркации и мировая экономика войдет в рецессию или даже кризис, что абсолютно не исключено, то данный сценарий оценочно будет разыгран не раньше чем через год-полтора. Пока еще ситуация в мировой экономике не выглядит критической", — уверены эксперты.
Последние новости
Одноклассница рассказала об убившем семью в Ульяновской области подростке В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси Он умирал страшной смертью, но продолжал командовать армией
Комментарии90
Экономика , Видео , ВШЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара побил февральский рекорд23
К концу года ставки по ипотеке могут снизиться1
В МЭР заявили о резком ускорении роста ВВП9
Сбережения оказались под угрозой быть потраченными2
Росстат сообщил о росте реальных зарплат8
Видео
00:29
России предсказали новый кризис
Экономика
03:44
Против «Северного потока» предложили «новое оружие»
Экономика
00:17
Курс доллара побил февральский рекорд
Рынки Экономика
05:04
Россия прощается с американскими долгами
Рынки Статьи
00:17
Рубль трясет
Рынки
07:45
«Опять война?»: кто станет кредитором США
Экономика Статьи
00:27
Ответ на санкции: Россия избавляется от госдолга США
Экономика Статьи
00:40
Паника на рынках: что спасет США
Рынки
03:28
Удар по рублю: чем грозят новые санкции
Экономика Статьи
02:02
Киев заявил о плане «Б» на случай остановки газа из РФ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение