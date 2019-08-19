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Трамп выступил за снижение базовой процентной ставки на один процентный пункт 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал Федеральную резервную систему (ФРС) в короткий срок снизить базовую процентную ставку на 100 базисных пунктов (один процентный пункт).
"Ставка за довольно короткий период должна снизиться на 100 базисных пунктов, возможно, при количественном смягчении, — отметил Трамп в своем аккаунте в Twitter. — Если бы это произошло, наша экономика была бы значительно лучше, а мировая экономика хорошо и быстро развивалась бы".
Президент в очередной раз обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в недальновидности.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.
В конце июля американский финрегулятор впервые с 2008 года принял решение понизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 2-2,25%.
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Экономика , Рынки , Джером Пауэлл , Дональд Трамп , ФРС , Bloomberg
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