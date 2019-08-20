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Команда Зеленского нашла способ радикально снизить тарифы 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Команда президента Украины Владимира Зеленского разработала меры по снижению цен на электроэнергию. Об этом заявил представитель главы государства в Раде Андрей Герус, передает РИА Новости.
По его словам, благодаря новой модели рынка электроэнергии станет возможно уменьшить тариф для всех потребителей на 20 процентов. Герус подчеркнул, что кабмин должен утвердить постановление о возложении специальных обязанностей на компании «Укргидроэнерго» и «Энергоатом». Кроме того, удешевлению электроэнергии должно способствовать изменение предельного ограничения цены электроэнергии на рынке.
Кроме того, представитель президента в Раде отметил неудовлетворительную подготовку к отопительному сезону. Он рассказал, что количество угля на складах на 40 процентов меньше прошлогодних запасов.
Согласно новой модели рынка электроэнергии, государство перестало быть единственным покупателем и продавцом электроэнергии. Либерализация украинского рынка должна осуществляться по европейской модели в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, который направлен на разрушение монополий поставщиков энергоносителей.
12 июня Герус заявил, что Зеленский во время своей избирательной кампании не давал обещания снизить тарифы на газ. По его словам, украинский лидер говорил о высоких тарифах для населения, но ничего не обещал.
«Зеленский шутил о тарифах, что они высокие», — уточнил он.
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Комментарии
Экономика , Владимир Зеленский , Андрей Герус , ЕС , Росэнергоатом , РИА Новости
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