Бойко призвал обеспечить поддержку промышленности на Украине

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко считает, что для восстановления страны необходимо необходимо обеспечить поддержку реального сектора экономики и отечественных товаропроизводителей.

"Нужна ставка на реальный сектор экономики, поддержку нашего производителя, а не на беготню за кредитами по миру. Все эти вопросы для нас являются первоочередными, они же являются первоочередными для всей страны, для граждан Украины", — заявил Бойко в понедельник в эфире телеканала "Интер".

Он отметил, что без восстановления мира невозможно развитие Украины.

"Это комплексный вопрос. В первую очередь, — это политическое примирение, примирение на востоке Украины, восстановление территориальной целостности нашей страны", — добавил политик.

Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко , украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.