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Бойко призвал обеспечить поддержку промышленности на Украине 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: facebook
Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко считает, что для восстановления страны необходимо необходимо обеспечить поддержку реального сектора экономики и отечественных товаропроизводителей.
"Нужна ставка на реальный сектор экономики, поддержку нашего производителя, а не на беготню за кредитами по миру. Все эти вопросы для нас являются первоочередными, они же являются первоочередными для всей страны, для граждан Украины", — заявил Бойко в понедельник в эфире телеканала "Интер".
Он отметил, что без восстановления мира невозможно развитие Украины.
"Это комплексный вопрос. В первую очередь, — это политическое примирение, примирение на востоке Украины, восстановление территориальной целостности нашей страны", — добавил политик.
Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет 114 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на 2019 год. Однако, как отметил депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Юрий Одарченко, украинцы не почувствуют повышения минимальной заработной платы на 12% и прожиточного минимума на фоне роста тарифов, налогов и цен на продукты.
Цена на газ для населения на Украине еще с 1 ноября повысилась на 23,5% и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги. Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.
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Комментарии
Экономика , Юрий Одарченко , Юрий Бойко , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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