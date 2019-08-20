Эксперт: свинина оптом в России к концу года может подешеветь на 10%

Оптовые цены в России на свинину на внутреннем рынке перешли в фазу стабильного снижения, к концу текущего года они могут преодолеть прошлогодние минимумы на 5-10%, но на розничном рынке такая ситуация пока отразится только в виде магазинных акций и сезонных предложений, рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев

"Я ожидаю, что в ближайшие три-четыре года прирост объема производства продолжится — на 4-5% в год. Это резко усиливает внутреннюю конкуренцию, создавая предпосылки для снижения оптовых цен. Среднесложившиеся годовые оптовые цены в этом году будут ниже прошлогодних минимумов — сейчас на 5%, а к концу года, возможно, на 10%", — сказал Ковалев.

По его словам, ценовой пик конца июля — начала августа уже пройден: оптовые цены начали снижаться, но на рознице такая ситуация отражается с лагом в три-четыре месяца.

"Между тем, снижение оптовых цен прекращает давление на розничные цены, поэтому продавцы сейчас делают все больше акций и скидок по такой продукции", — добавил он.

По данным НСС, за первое полугодие объем производства свинины в РФ в живом весе вырос на 4,1%, до 2,33 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем промышленного производства в 2018 году (без учета личных хозяйств) составил 3,19 миллиона тонн, год назад — 2,96 миллиона тонн.

Ковалев также обратил внимание, что объем экспорта свинины из РФ растет последние несколько лет: если в 2013 году он составлял около 9 тысяч тонн, то в 2018 году — превысил 84 тысячи тонн. Объем импорта, напротив, снизился — с 1,2 миллиона тонн с 2013 году до всего 86 тысяч тонн в 2018 году — при объеме тарифных квот в рамках доктрины продовольственной безопасности 430 тысяч тонн.

"Это и есть реальное импортозамещение, самое главное в том, что мы вышли на нулевой баланс по экспорту и импорту", — сказал глава НСС.

Он добавил, что достижение самообеспеченности вкупе с продолжением роста производства теоретически может привести к обвалу оптовых цен, но ситуация с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в Китае позволяет прогнозировать планомерное снижение.

Снижение оптовых цен на свинину опосредованно повлияет и на стоимость другой мясной продукции.