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России дали «год-полтора» до кризиса 

Рамблер 23 минуты назад
Новый кризис, который приведет к замедлению темпов роста экономики, инфляции и падению ВВП, ожидает экономику России не ранее чем через год–полтора. Такой прогноз экспертов Центра конъюнктурных исследований «Высшей школы экономики» приводит РИА Новости.
Согласно обзору экспертов «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года», кризис может спровоцировать торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем.
«На какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран — это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта», — подчеркивается в документе.
По мнению экспертов, кризис «обеспечит проблемы для бюджета России, негативную волатильность на валютном рынке, ухудшение инфляционной составляющей», что в результате может привести к «замедлению роста экономики вплоть до перехода в рецессию».
В своем обзоре экономисты напомнили, что ранее Россия «отмечала кризисы с размахом» и что падение российского ВВП в 2009 году показало худший результат среди стран «большой двадцатки».
«Данный сценарий оценочно будет разыгран не раньше чем через год-полтора. Пока еще ситуация в мировой экономике не выглядит критической», — указывается в документе.
Ранее эксперты заявили изданию Banki.ru, что глобальный мировой экономический кризис может начаться уже в следующем году. Его предпосылками, по мнению экономистов, стали рекордные показатели капиталоемкости ВВП, рост внешнего долга стран, спад производства и торговая война США и Китая.
Комментарии63
Экономика , Видео , Статьи , ВШЭ , РИА Новости , Banki.ru
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