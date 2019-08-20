России дали «год-полтора» до кризиса

Новый кризис, который приведет к замедлению темпов роста экономики, инфляции и падению ВВП, ожидает экономику России не ранее чем через год–полтора. Такой прогноз экспертов Центра конъюнктурных исследований «Высшей школы экономики» приводит РИА Новости.

Согласно обзору экспертов «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года», кризис может спровоцировать торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира — США и Китаем.

«На какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран — это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта», — подчеркивается в документе.

По мнению экспертов, кризис «обеспечит проблемы для бюджета России, негативную волатильность на валютном рынке, ухудшение инфляционной составляющей», что в результате может привести к «замедлению роста экономики вплоть до перехода в рецессию».

В своем обзоре экономисты напомнили, что ранее Россия «отмечала кризисы с размахом» и что падение российского ВВП в 2009 году показало худший результат среди стран «большой двадцатки».

«Данный сценарий оценочно будет разыгран не раньше чем через год-полтора. Пока еще ситуация в мировой экономике не выглядит критической», — указывается в документе.