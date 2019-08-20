«Нафтогаз» променял тёплую зиму на премии

Украинский экономист рассказал НСН, почему Киев которую зиму подряд готовит граждан к холодам, а не ведёт переговоры с РФ о транзите газа.

«Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с «Газпромом» по транзиту газа», — заявил Герус.

Действительно, аналогичные истории на Украине происходят регулярно, да о трудных зимах руководство страны предупреждает граждан с завидным постоянством. При этом ничто не мешает Киеву договориться с Москвой о продлении контракта на транзит газа, кроме нежелания, отметил в эфире НСН украинский экономист и политолог Александр Дудчак

«Скорее всего и в этом году всё обойдётся. Хотя и появляются некоторые факторы, влияющие на прохождение Украиной зимы. Хотя бы то, что заканчивается строительство очередного трубопровода («Северный поток — 2» — прим. НСН). Хотя почему в Киеве этим обеспокоены и иногда можно услышать нотки паники, если сам Киев до этого довёл — вместо того, чтобы садиться за стол переговоров [с Россией], нагнетает обстановку в международных судах. Ничто не мешает договориться, но пока руководство украинской компании («Нафтогаз» — прим. НСН) предпочитает получать премии из несуществующих судебных выплат. Их, наверное, это устраивает», — заключил Дудчак.

Напомним, не так давно в Киеве заявили о наличии плана «Б» на случай, если контракт на транзит газа с Россией не будет продлён. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк. В чём заключается план, секретарь не сообщил.