Украина нашла выход из энергетического коллапса без России

Украинская компании ДТЭК Рината Ахметова заключила контракт на поставку более 300 тысяч тонн угля из Колумбии для прохождения предстоящего отопительного сезона. Об этом пишет портал Uaprom со ссылкой на заявление гендиректора компании Максима Тимченко

Первый корабль с колумбийским углем прибыл в украинский порт Южный 13 августа и на следующий день был разгружен. Следующая поставка угля ожидается уже 3 сентября, сообщил он.

Тимченко сделал заявление после совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского . По его словам, на встрече поднимался вопрос о накоплении угля для складов и готовности энергосистемы Украины к зимнему отопительному периоду. «Это тоже очень важный момент, с учетом тех сложностей, которые сегодня происходят с Россией, остановки поставок угля на некоторые из электростанций», — сказал он. Тимченко заверил, что компания готова обеспечить необходимый уровень запасов угля.