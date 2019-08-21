Профессора и бурильщики: кому в России платят хорошо

Росстат опубликовал рейтинг зарплат россиян. Больше всех все еще получают нефтяники, а также работники, занятые в сфере табачной продукции. А вот в обрабатывающих отраслях, например, в производстве одежды, ситуация совсем другая. Эксперты предупреждают, что рост зарплат в нефтяной отрасли может быть временным явлением, а в ряде областей работников и вовсе скоро заменят роботы.

Росстат назвал сферы деятельности, где в России самые высокие зарплаты.

В лидерах рейтинга сфера добычи сырой нефти и природного газа, а также производство табака.

Средняя начисленная зарплата в нефтегазе составила 172,9 тыс. рублей по итогам июня 2019 года. Это на 13,3% выше майских показателей. По отношению к июню 2018 года рост зарплат составил 41,6%.

В области производства табачных изделий зарплаты работников также достаточно высокие — 113 тыс. рублей. Они выросли в июне на 3,7% по сравнению с маем 2019 года и на 0,4% по сравнению с июнем 2018 года.

Среднемесячная зарплата в июне в России, по данным Росстата, составила 49,3 тыс. рублей, увеличившись на 7,7% к июню прошлого года.

Выше, чем в среднем по стране, были, например, зарплаты в области научных исследований и разработок (83,6 тыс. рублей), финансовой и страховой деятельности (88,3 тыс. рублей), в сфере междугородных и международных пассажирских железнодорожных перевозок (70,98 тыс. рублей).

Немалые зарплаты и в области воздушного и космического транспорта. Там в среднем работники получают по 128,35 тыс. рублей в месяц. Однако по сравнению с прошлым годом здесь доходы сотрудников упали больше всех — на 20,4%.

Наиболее разительны контрасты в обрабатывающих отраслях, где отмечены самые низкие зарплаты. Так, 20,2 тыс. рублей в среднем получают занятые в производстве одежды, 25,8 тыс. рублей — в производстве текстильных изделий и 26,1 тыс. рублей — в производстве мебели.

По версии портала Работа.ру, в топ-10 самых распространенных вакансий за август 2019 года попали водители и экспедиторы — 11% всех запросов. Далее следуют продавцы и менеджеры по продажам (9%), кассиры (7,1%), охранники (3,8%), повара (3,1%), грузчики (2,9%) и так далее.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты говорят, что текущее лидерство в зарплатном рейтинге может быть временным. Ситуация с трудоустройством и уровнем доходов в нефтяной сфере скоро может измениться, та как цены на нефть будут не всегда такими высокими. Даже если еще какое-то время они продержатся на хорошем уровне, по мнению экспертов, глобально они будут снижаться.

«Потенциал роста здесь почти исчерпан», — уверен Алексей Коренев, финансовый аналитик «Финам».

А вот с зарплатами в сфере легкой промышленности и питания вряд ли что-то изменится, говорят эксперты. Это объясняется тем, что спрос на такие товары стабилен и вряд ли будет повышаться или снижаться.

«Сколько мы ели, столько и едим. Какого-то потенциала роста или падения я не вижу», — пояснил Коренев.

Стоит отметить также, что мир глубоко вошел в эпоху цифровизации. И уже сейчас хорошие IT-специалисты зарабатывают гораздо больше.

«Это напрямую влияет на запросы работодателей к владению digital skills соискателями», — рассказал руководитель пресс-службы сервиса для поиска работы и сотрудников Работа.ру Сергей Денисенко.

Широкий процесс автоматизации затрагивает все типы занятости: от физического до интеллектуального труда. В сфере массовых профессий, таких как водитель, курьер, кассир и т.п. уже можно наблюдать изменения.

Компании отдают предпочтение именно кандидатам с более широким кругом знаний и компетенций. По мнению экспертов, роботы уже вполне могут выполнять рутинную работу.

«Мы уже видим зоны самообслуживания в большом количестве магазинов», — пояснил Денисенко, отметив, что в этих зонах все равно есть помощники.

Когда исчезает одна профессия, то появляется другая с совмещенными компетенциями. Так, рабочие места кассиров заменяются на консультантов. Автоматизация также коснется операторов колл-центра, бухгалтеров начальных позиций.

«Сотрудникам придется либо менять сферу деятельности либо осваивать новые навыки, чтобы оставаться востребованным рынком в своей профессии», — пояснила, Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

«Помимо hard skills («технических навыков») станет возрастать значимость soft skills («мягких навыков»), которыми роботы не обладают, таких как креативность, умение выстраивать коммуникацию, вести переговоры и думать нестандартно. Уже сейчас успех работника на рынке труда и в карьере во многом зависит от умения предвосхищать или опережать требования к его профессии, а также от постоянного расширения своих навыков», — добавляет эксперт.

Согласно исследованию Всемирного экономического форума, к 2020 году технологии ликвидируют более пяти миллионов рабочих мест. Еще до окончания нынешнего столетия 70% современных профессий будут автоматизированы.