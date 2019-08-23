В России предложили платить врачам по-новому

Госдуме предложили новые правила расчета зарплаты для врачей. По мнению члена комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бориса Менделевича, необходимо привязать финансирование медицинских учреждений к числу здоровых, а не больных людей, передает РИА Новости.

«Надо уже уходить от оплаты труда по ставкам. Необходимо устанавливать критерии. Кардинально и революционно было бы сделать критерием количество здоровых людей на твоем участке. Потому что если врач будет заниматься профилактикой на своем участке, то у него будет гораздо меньше больных людей», — сказал он.

«К сожалению, сейчас все наоборот, — продолжил Менделевич. — Лечебные учреждения получают деньги за больных: чем больше больных к ним пришло, тем больше денег они получили».

Вместе с тем, считает депутат, требуются и дополнительные критерии оценки, такие как качество оказания медпомощи, время нахождения больного в больничной очереди, скорость получения необходимых обследований и другие. Еще одним критерием может быть уровень заболеваемости на участке.

Во вторник, 20 августа, президент России Владимир Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения провалом, а также раскритиковал ситуацию с зарплатами врачей.

«Вот мы в целом по стране вроде как добились целевых показателей — 200 процентов по экономике регионов. Но это далеко не везде так. В малых городах, населенных пунктах, на селе — там близко ничего нет подобного», — сказал глава государства.

Он поручил внимательно посмотреть, как выплачиваются компенсационные и стимулирующие выплаты.