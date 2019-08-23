Названы сроки перехода на четырехдневку в РФ

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Медведев назвал условия перехода на четырехдневку 

Рамблер + ещё 32 1 час назад
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал переход на четырехдневную рабочую неделю возможным, если стране при этом удастся наращивать производительность труда и сохранить уровень зарплат. Об этом сообщает ТАСС.
«Это [переход — прим.ред.] нельзя понимать сейчас слишком буквально, это, конечно, не сию секунду», — подчеркнул он.
По словам премьера, перед принятием этого решения необходимо учесть запросы как работников, так и работодателей.
Медведев пообещал обсудить тему перехода на четырехдневку на встречах с представителями профсоюзов. Он отметил, что властям нужно заняться и другими изменениями в трудовом законодательстве, в частности, внеся туда понятия удаленного труда и гибкого графика работы.
Медведев заявил о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю в июне. По его мнению, это станет возможным благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет сократить количество рабочего времени.
В Минтруде позже пообещали обсудить идею сокращения рабочей недели с профсоюзами. В ведомстве заявили, что и сейчас закон устанавливает только максимальное количество рабочих часов в неделю, а о минимальном в нем речи не идет.
До 30 сентября Минтруд должен представить Медведеву свое мнение о перспективах введения четырехдневки. Ведомство должно оценить возможные последствия для экономики.
По данным исследовательского центра портала Superjob.ru, в августе 2019 года сокращение рабочей недели поддерживали 49 процентов россиян.
Комментарии388
Экономика , Видео , Личный счет , Дмитрий Медведев , Минтруд
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