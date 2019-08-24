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Трамп пригрозил резко повысить пошлины на товары из КНР 

Российская Газета + ещё 50 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября могут вырасти в США не на 10%, как было запланировано, а на 15, заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. Кроме того, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%, передает РИА Новости решение главы Белого дома.
Так американская администрация планирует ответить на введение Пекином дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год​​​.
"Китай не должен был вводить новые тарифы на товары (объемом) 75 миллиардов долларов США (политически мотивировано!), — написал Трамп в своем Twitter. — Начиная с 1 октября, товары и продукция из Китая объемом 250 миллиардов долларов, которые в настоящее время облагаются налогом в размере 25%, будут облагаться налогом в размере 30%… Кроме того, оставшиеся товары и продукция объемом 300 миллиардов долларов, которые должны были облагаться налогом с 1 сентября в размере 10%, теперь будут облагаться налогом в размере 15%".
Это не первое такое повышение пошлин в продолжающейся торговой войне между двумя странами, которое охладило и без того непростые отношения Вашингтона и Пекина.
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Комментарии
Экономика , Компании , Рынки , Дональд Трамп , РИА Новости
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