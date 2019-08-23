Китай выводит торговую войну с США на новый виток

В пятницу стало известно, как Китай ответит на введение президентом США Дональдом Трампом новых американских пошлин в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 млрд долларов с 1 сентября и 15 декабря. Пекин сообщил, что вводит ответные дополнительные 5% и 10% пошлины на ввоз американских товаров объемом 75 млрд долларов в год. Пошлины на 5 078 наименований вступят в силу 1 сентября и 15 декабря. В список входят, в частности, соя и продукция из нее, а также сырая нефть.

Кроме этого, Китай с 15 декабря вернет дополнительные пошлины на американские автомобили и комплектующие на 25% и 5%. Их действие было приостановлено после встречи лидеров двух стран в Аргентине в декабре прошлого года. Тогда китайская сторона приняла решение о "заморозке" действия повышенных тарифов на три месяца с 1 января, а 31 марта 2019 года оно было продлено.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС ДОГОВОРИТЬСЯ

Ответные китайские пошлины эксперты считают ожидаемой мерой.

"Процесс переговоров по торговле между США и КНР находится сейчас в такой фазе, что никаких конструктивных сдвигов не происходит, и, судя по действиям с обеих сторон, выхода к этому не видно. Каждый пытается отстоять свою точку зрения, насколько это возможно", — рассуждает руководитель Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. В целом следует ожидать, что в долгосрочной перспективе этот тренд сохранится, и стороны продолжат неконструктивные действия в отношении друг друга — возможно, с определенными перерывами, добавил он.

В свою очередь ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков не исключает, что после текущего обмена все же начнется переговорный процесс, или стороны будут ждать нового подтверждения негативного влияния торговой войны на экономики друг друга.

"Трамп многократно предупреждал, что не потерпит сопротивления своим инициативам, но на сей раз в Вашингтоне могут догадаться, что в Пекине не готовы разговаривать с позиции слабости и будут отвечать на американские действия схожими мерами", — констатировал он.

Эксперты напоминают, что американская экономика входит в очередной предвыборный цикл, на фоне чего есть шанс, что Трамп будет выстраивать отношения на внешнем контуре более взвешенно. К ноябрю 2020 года, когда состоятся выборы, ему важно подойти с максимально здоровой экономикой.

РЫНКИ ЖДАЛИ НЕГАТИВА

Новость о введении китайских пошлин уронила рынки акций, в том числе, российский. Рубль также ослабел к доллару. Индексы США открылись со снижением, однако оно не превысило 1%.

"Рынки уже включили этот фактор в свои оценки рисков, поэтому проседание, которое мы сейчас наблюдаем, вполне естественно. До конца невозможно понять, как все это сыграет и где остановится процесс, но в целом ожидания негативные", — отметил Сусин.

По его словам, это приводит к диссонансу между ожиданиями агрессивного снижения ставок рынком и официальными сигналами в США и других странах. Прямых сигналов о существенно снижении ставок от регуляторов нет, но рынки ждут этого, опасаясь замедления в ключевых странах и в мире в целом.

ПОСТРАДАЮТ ТОРГОВЛЯ И ПРОИЗВОДСТВО

Все это отражается на мировой торговле, которая, судя по оперативным оценкам, практически перестала расти. В дальнейшем, если не случится разворота, ситуация продолжит ухудшаться, считают эксперты. По их мнению, негативного сценария вряд ли удастся избежать. США и Китай постепенно возводят торговые барьеры, лишая друг друга рынка сбыта. В долгосрочном плане это негативно отразится на корпоративных прибылях, так как любые пошлины на товары — это снижение их конкурентоспособности по сравнению с товарами, на которые пошлины отсутствуют. По словам Кочеткова, для США эти меры неизбежны, так как одной из целей Трампа является стимулирование возвращения американских производств из Китая на родину.

"Процесс этот долгий и будет сопровождаться экономическим спадом как в США, так и в Китае. Бизнес не любит неопределенность, а торговая война ее создает. Поэтому компании по обе стороны Тихого океана начнут сокращать свои инвестиции в производство, что затронет и другие смежные отрасли, которые не задеты пошлинами", — рассуждает эксперт.

ЭКОНОМИКА СИЛЫ

При этом торговая война США и Китая выходит за рамки рядовых разногласий двух государств в сфере внешней торговли, уверен аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов

"Это назревший пересмотр торговых отношений в мировой экономике, это слом ВТО как организации, пытавшейся удержать баланс интересов развитых и развивающихся стран, это возвращение к политике силы как наиболее эффективной", — говорит он.

Поскольку экономика США — наиболее сильная и капиталоемкая на планете, они имеют более высокие шансы выиграть торговую войну, просто дождавшись условного "банкротства" оппонентов, которые обанкротятся раньше в силу меньшего объема резервов и возможностей для кредитования, говорит он. Однако для всех остальных это обернется серьезными проблемами. В ближайшие годы этот процесс приведет, прежде всего, к замедлению мирового экономического роста с текущих 3,5% до 1,5-2%, а вместе с этим упадет спрос на нефть, которая является основной статьей российского экспорта, считает Антонов.

За баррель Brent будут давать не более 50 долларов. США от роста пошлин на их автомобили потеряет несколько десятков миллиардов долларов, но они, как эмиссионный центр, к этому готовы. Китай же может столкнуться с социальной нестабильностью, с протестами, так как рядовые китайцы не хотят терять уровень жизни в обмен на внешнеполитические амбиции, заключает он.