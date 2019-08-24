В Совфеде оценили возможность России пережить новые санкции США

При этом, по мнению парламентария, страна может стать только сильнее.

"Не будем нервничать, мы знаем, куда нам двигаться, я думаю, что от этого мы станем только сильнее. Уже пять лет они вводят эти санкции, прямо на потоке, я думаю, что они видят: особых результатов эти санкции не достигли. Более того, в некоторых отраслях мы стали надеяться на себя и продвинулись достаточно хорошо вперед", — отметил сенатор.

Политик добавил, что Соединенные Штаты интересует сдерживание России любой ценой, чтобы восстановить свои пошатнувшиеся позиции в мире.