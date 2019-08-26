Путин объяснил врио главы Башкирии суть продэмбарго

Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову. Об этом сообщает РИА Новости.

Разговор по этому поводу состоялся на встрече российского лидера и врио главы Башкирии.

Хабиров довел до сведения президента, что в регионе поддерживают, введенное в России в 2014 году продовольственное эмбарго.

Путин в связи с этим отметил, что введенные ограничения являются не санкциями, а ответными мерами.

При этом врио главы республики сообщил, что в регионе работают иностранные инвесторы. Хабиров привел в пример французскую компанию, которая начала строить в Башкирии предприятие по производству мягких сыров.