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Голикова заявила о перспективе прорыва в агропромышленном комплексе 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В агропромышленном комплексе России есть перспективы реального прорыва, это стало понятно из пилотного проекта — научно-образовательного центра мирового уровня в Белгородской области, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Послушали Белгородскую область с точки зрения развития агропромышленного комплекса и поняли, что у нас есть перспективы в этой части. Перспективы реального прорыва, перспективы развития собственного сельскохозяйственного производства на новой научной основе", — сказала Голикова журналистам в ходе первого заседания Совета научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня.
Она отметила, что порадовал доклад, который сделал Пермский край о своем научно-образовательном центре. "Презентация касалась в основном недропользования и всех технологий, которые развиваются в недропользовании", — уточнила Голикова.
При этом она добавила, что программы еще требуют доработки.
"Собственно, сегодняшняя наша задача — принять их за основу и попросить коллег, чтобы они все-таки еще некоторое время над ними потрудились", — подчеркнула вице-премьер.
По ее словам, руководство регионов очень серьезно отнеслось к созданию научно-образовательных центров, губернаторы самостоятельно руководят этими проектами и считают, что это их персональный приоритет. "Сегодня перед нашими губернаторам встала задача заинтересованности в развитии инфраструктуры региона для того, чтобы перспективные молодые люди оставались, работали в регионе и получали соответствующую поддержку", — заявила Голикова.
Нацпроектом "Наука" предусмотрено создание в 2019 году пяти научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с предприятиями реального сектора экономики. А к концу 2021 года намечено создать не менее 15 таких центров.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки к середине сентября нынешнего года представить на рассмотрение в президиум Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ программы развития пяти НОЦов. Сейчас готовятся программы научно-образовательных центров из Пермского края, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областей.
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