Российскую Арктику раздадут по частям

Информацию подтвердил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков . По его словам, в заседании участвовали также три федеральных министра, передает РИА Новости.

Источник, участвовавший в обсуждениях, добавил, что вопрос привлечения иностранных инвесторов к освоении арктического шельфа поднимался, но он касается только 10 процентов нераспределенных лицензий.

Ранее сообщалось, что Трутнев, курирующий в правительстве российскую Арктику, передал президенту России Владимиру Путину письмо с предложением допустить в регион частных российских инвесторов и иностранные компании. По его мнению, сделать это следует по норвежской модели, то есть с помощью специально созданного государственного оператора, где у госкомпаний сохранится не менее 30 процентов акций. Работать такой оператор сможет на нераспределенных до сих пор участках шельфа.