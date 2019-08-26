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Российскую Арктику раздадут по частям 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В правительстве России разработают законопроект о доступе частных инвесторов к нефтяным и газовым проектам на арктическом шельфе, где сейчас работают только государственные компании. Такое поручение дано по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева. Об этом, попросив дождаться протоколов совещания, рассказал официальный представитель Козака Илья Джус, сообщает ТАСС.
Информацию подтвердил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков. По его словам, в заседании участвовали также три федеральных министра, передает РИА Новости.
Источник, участвовавший в обсуждениях, добавил, что вопрос привлечения иностранных инвесторов к освоении арктического шельфа поднимался, но он касается только 10 процентов нераспределенных лицензий.
Ранее сообщалось, что Трутнев, курирующий в правительстве российскую Арктику, передал президенту России Владимиру Путину письмо с предложением допустить в регион частных российских инвесторов и иностранные компании. По его мнению, сделать это следует по норвежской модели, то есть с помощью специально созданного государственного оператора, где у госкомпаний сохранится не менее 30 процентов акций. Работать такой оператор сможет на нераспределенных до сих пор участках шельфа.
В настоящее время к работам на шельфе допущены «Роснефть» и «Газпром», поскольку только у них есть требуемый пятилетний опыт такой работы. Трутнев неоднократно заявлял, что ситуация мешает развитию конкуренции в регионе.
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Экономика , Юрий Трутнев , Александр Крутиков , Илья Джус , Владимир Путин , Дмитрий Козак , Газпром , Правительство РФ , Роснефть , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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