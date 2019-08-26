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Росстат оценил рост цен на бензин в июле 

BFM.RU + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цены производителей на автомобильный бензин в июле в России снизились в месячном выражении на 0,8% против роста на 8,6% в июне, такие данные приводит Росстат.
В десяти регионах страны бензин стал дешевле. В Ленинградской области цены производителей сохранились на уровне июня. Подорожание бензина отмечено в семи субъектах РФ, говорится в статистике цен производителей.
По сравнению с декабрем 2018 года бензин подешевел на 5,6%, а по сравнению с июлем прошлого года — на 8%. При этом розничные цены в июле в среднем по России превышали цены производителей в 2,1 раза против 1,9 раза в июле 2018 года.
Ранее Росстат сообщал, что рост розничных цен на бензин в РФ замедлился в июле до 0,2% в месячном выражении против 0,7% в июне.
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