Росстат оценил рост цен на бензин в июле

Цены производителей на автомобильный бензин в июле в России снизились в месячном выражении на 0,8% против роста на 8,6% в июне, такие данные приводит Росстат

В десяти регионах страны бензин стал дешевле. В Ленинградской области цены производителей сохранились на уровне июня. Подорожание бензина отмечено в семи субъектах РФ, говорится в статистике цен производителей.

По сравнению с декабрем 2018 года бензин подешевел на 5,6%, а по сравнению с июлем прошлого года — на 8%. При этом розничные цены в июле в среднем по России превышали цены производителей в 2,1 раза против 1,9 раза в июле 2018 года.

Ранее Росстат сообщал, что рост розничных цен на бензин в РФ замедлился в июле до 0,2% в месячном выражении против 0,7% в июне.