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В Чечне планируют восстановить фонд нефтяных скважин 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Компания из Самары займется восстановлением фонда нефтяных скважин в Чечне. Об этом написал в понедельник руководитель администрации главы и правительства региона Галас Таймасханов на своей странице в Instagram.
"Провел очередную рабочую встречу с Алексеем Николаевичем Ендемировым, директором ООО "Самарская Нефтесервисная Компания", о ходе работ по итогам ранней договоренности по вопросу восстановления старого фонда скважин на территории Чеченской Республики за счет средств компании, по разработанным компанией технологиям. На данном этапе на территорию выделенной нефтяной скважины мобилизовано необходимое оборудование и бригады для работы по восстановлению нефтяной скважины, с дальнейшей перспективой расширения фронта работ", — отметил Таймаханов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ассаламу алайкум! По поручению Главы Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича в республике ведется работа по привлечению инвестиций в регион. Сегодня по этому поводу провел очередную рабочую встречу с Алексеем Николаевичем Ендемировым, директором ООО «Самарская Нефтесервисная Компания», о ходе работ по итогам ранней договоренности по вопросу восстановления старого фонда скважин на территории Чеченской Республики за счет средств компании, по разработанным компанией технологиям. По словам Алексея Николаевича, в рамках договоренности, на данном этапе на территорию выделенной нефтяной скважины мобилизовано необходимое оборудование и бригады для работы по восстановлению нефтяной скважины, с дальнейшей перспективой расширения фронта работ.

Публикация от  Галас Таймасханов (@taymaskhanov_g)

В сентябре прошлого года презид