"Провел очередную рабочую встречу с Алексеем Николаевичем Ендемировым, директором ООО "Самарская Нефтесервисная Компания", о ходе работ по итогам ранней договоренности по вопросу восстановления старого фонда скважин на территории Чеченской Республики за счет средств компании, по разработанным компанией технологиям. На данном этапе на территорию выделенной нефтяной скважины мобилизовано необходимое оборудование и бригады для работы по восстановлению нефтяной скважины, с дальнейшей перспективой расширения фронта работ", — отметил Таймаханов.
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Ассаламу алайкум! По поручению Главы Чеченской Республики Кадырова Рамзана Ахматовича в республике ведется работа по привлечению инвестиций в регион. Сегодня по этому поводу провел очередную рабочую встречу с Алексеем Николаевичем Ендемировым, директором ООО «Самарская Нефтесервисная Компания», о ходе работ по итогам ранней договоренности по вопросу восстановления старого фонда скважин на территории Чеченской Республики за счет средств компании, по разработанным компанией технологиям. По словам Алексея Николаевича, в рамках договоренности, на данном этапе на территорию выделенной нефтяной скважины мобилизовано необходимое оборудование и бригады для работы по восстановлению нефтяной скважины, с дальнейшей перспективой расширения фронта работ.