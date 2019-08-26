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В G7 объявили о планах по международной налоговой реформе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главы стран G7 планируют добиться усовершенствования международной налоговой системы в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), об этом говорится в итоговой декларации саммита.
«Группа семи обязуется прийти к соглашению в 2020 году, чтобы упростить регламентные барьеры и модернизировать международную налоговую систему в рамках ОЭСР», — говорится в документе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что страны G7 выступают за глубокое реформирование Всемирной торговой организации.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Экономика , ВТО , ОЭСР , ИТАР-ТАСС
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