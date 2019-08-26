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Лидеры стран-членов G7 ратуют за глубокую реформу ВТО 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидеры стран-членов "большой семерки" сделали совместное заявление по поводу глубокой реформы Всемирной торговой организации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Согласно заявлению, лидеры G7 хотят изменений в ВТО для того, чтобы организация стала более эффективной в защите интеллектуальной собственности, быстрее регулировала разногласия и искореняла нечестные практики.
Как стало известно, члены "большой семерки" намерены прийти к соглашению о модернизации ВТО в 2020 году ы целях изменения международной системы налогообложения в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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Экономика , Другое , ВТО , ОЭСР
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