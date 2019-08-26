Лидеры стран-членов G7 ратуют за глубокую реформу ВТО

Лидеры стран-членов "большой семерки" сделали совместное заявление по поводу глубокой реформы Всемирной торговой организации . Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Согласно заявлению, лидеры G7 хотят изменений в ВТО для того, чтобы организация стала более эффективной в защите интеллектуальной собственности, быстрее регулировала разногласия и искореняла нечестные практики.