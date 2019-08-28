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Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 миллиарда рублей. Больше всего физические лица задолжали за теплоснабжение — 146,4 миллиарда рублей.
Отдельно в министерстве подсчитали сумму задолженности промышленных потребителей. Их долг за ЖКУ составил 530,2 миллиарда рублей. Таким образом, в сумме граждане и промпотребители задолжали более триллиона рублей.
Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин рассказал, что властям пока не удается эффективно бороться с растущей задолженностью за услуги ЖКХ. Тарифы на услуги растут, при этом зарплаты населения остаются невысокими.
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Экономика , Личный счет , Алексей Макрушин
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