Импортные органические продукты могут исчезнуть из российских магазинов

Обязательная сертификация продуктов с маркировкой «органическая продукция», вводящаяся в России с 2020 года, может привести к снятию с продажи импортных товаров для смены упаковки.

Поповичев отметил, что выполнение некоторых требований документа грозит поставщикам и торговым сетям миллиардными убытками и ставит под угрозу наличие органической продукции на полках в принципе.

На сегодняшний день в России доступен богатый ассортимент импортных органических продуктов, имеющих международные сертификаты, выданные, как правило, в ЕС . С 2020 года такие товары станут вне закона. При этом, отмечается в письме, наличие в России только одного аккредитованного органа сертификации делает сертификацию на соответствие новым требованиям практически невозможной.

Кроме того, формат упаковки заказывается не менее чем за полгода до производства и реализации продуктов, а маркировка уже выпущенных — слишком трудоёмка и затратна. «Русбренд» просит Патрушева организовать экстренное совещание по данному вопросу.