Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.45
$
66.58
73.75
73.70
Прогноз
02.09 – 09.09
$
65.00
73.00
Индексы и котировки Brent
59.86
–0.52 Золото
1535.88
+0.08 РТС
1258.60
+0.61
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1086
–0.0086
13.08
1.1172
25.08
14.08
02.08

Импортные органические продукты могут исчезнуть из российских магазинов 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Обязательная сертификация продуктов с маркировкой «органическая продукция», вводящаяся в России с 2020 года, может привести к снятию с продажи импортных товаров для смены упаковки.
Исполнительный директор «Русбренда» (Nestle, Danon, PepsiCo и др.) Алексей Поповичев написал письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, в котором рассказал о неготовности участников рынка к исполнению закона «Об органической продукции», сообщает «Коммерсант».
Поповичев отметил, что выполнение некоторых требований документа грозит поставщикам и торговым сетям миллиардными убытками и ставит под угрозу наличие органической продукции на полках в принципе.
На сегодняшний день в России доступен богатый ассортимент импортных органических продуктов, имеющих международные сертификаты, выданные, как правило, в ЕС. С 2020 года такие товары станут вне закона. При этом, отмечается в письме, наличие в России только одного аккредитованного органа сертификации делает сертификацию на соответствие новым требованиям практически невозможной.
Кроме того, формат упаковки заказывается не менее чем за полгода до производства и реализации продуктов, а маркировка уже выпущенных — слишком трудоёмка и затратна. «Русбренд» просит Патрушева организовать экстренное совещание по данному вопросу.
Как писал News.ru ранее, замруководителя Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что весной 2019 года были утверждены проекты, касающиеся фасовки товаров. В связи с этим с 1 декабря в силу вступят новые ГОСТы по точности объёма и веса упаковки. Стандарты устанавливают пределы допустимой погрешности. По словам Шалаева, с введением ГОСТов ведомство сможет наносить по итогам проверки маркировку соответствия объёма, массы и количества товара действительности.
News.ru: последние новости
Медведев о сроках перехода на сокращённую рабочую неделю: не «сию секунду» Лидеры G7 поддержали структурную реформу ВТО СМИ: санкциями против «Северного потока — 2» США ударят по себе
Комментарии
Экономика , Антон Шалаев , Алексей Поповичев , Дмитрий Патрушев , ЕС , Минсельхоз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне полюбили коммунальный быт
В США задумали создать табачного гиганта
Purdue Pharma хочет уладить «опиоидные» иски
Раскрыт объем «секретной» экономики России5
Boeing отказалась от условий «дочки» «Ростеха»2
Видео